Сергей Карасев: «Сборная в любом случае нужна. Для молодых ребят, чтобы они приезжали и доказывали»

Форвард « » отреагировал на новость о том, что сборная России не вошла в число участников квалификации Евробаскета‑2025.

– Не так давно было принято решение не допускать мужскую сборную России по баскетболу к участию в квалификации Евробаскета‑2025 и Олимпиады‑2024. Заметили этот факт или уже не обращаете на такое внимания?

– Все это так долго уже длится. Обидно, неприятно, но что делать. Надо жить сегодняшним днем, получать удовольствие от того, что есть.

– Сборная России планирует сбор, товарищеские матчи. Нужно ли это все вообще в нынешних условиях? Может, все это просто напрасная трата сил игроков и времени?

– Сейчас такая ситуация, что непонятно, как она будет развиваться дальше. Но сборная в любом случае нужна, я считаю. Для молодых ребят, чтобы они приезжали и доказывали. Да и для нас. Всегда это было: идет сезон, ты приезжаешь в сборную, переключаешься головой, общаешься со старыми знакомыми. Это потом помогает и в клубном баскетболе. Ты съездил, переключился, головой отдохнул и в клуб возвращаешься с новыми силами, - сказал Карасев.

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