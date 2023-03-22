Дуэйн Бэйкон и Матеуш Понитка пропустят матч против «Барселоны» из-за травм

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Барселона Деррик Уильямс Матеуш Понитка Дуэйн Бэйкон Баскетбол

«Панатинаикос» проведет завтрашний матч против «Барселоны» без атакующего защитника Дуэйна Бэйкона и форварда Матеуша Понитки.

Бэйкон получил растяжение связок голеностопного сустава во время дерби против «Олимпиакоса». Понитка продолжает восстанавливаться после растяжения правого голеностопного сустава, которое он получил в матче с «Виллербаном».

Форвард «Пао» Деррик Уильямс также получил легкую травму, но ожидается, что он сыграет против «Барсы».

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