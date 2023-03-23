Майк Джеймс вернется в расположение «Монако»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Майк Джеймс 1990 Монако Дуэйн Бэйкон Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс вернется в расположение команды после временного отстранения за нарушение правил клуба.

После матча с «Панатинаикосом» (84:70) Джеймс провел ночь на вечеринке вместе с бывшим одноклубником, ныне игроком греческой команды Дуэйном Бэйконом.

Клуб заявляет, что вопросы, которые привели к отстранению, были решены на внутреннем уровне.

В 27 встречах текущего сезона Евролиги Джеймс набирает в среднем 16,8 очка, 3,5 подбора и 4,7 передачи.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий