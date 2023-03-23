Майк Джеймс вернется в расположение «Монако»

Разыгрывающий « » вернется в расположение команды после временного отстранения за нарушение правил клуба.

После матча с «Панатинаикосом» (84:70) Джеймс провел ночь на вечеринке вместе с бывшим одноклубником, ныне игроком греческой команды Дуэйном Бэйконом.

Клуб заявляет, что вопросы, которые привели к отстранению, были решены на внутреннем уровне.

В 27 встречах текущего сезона Евролиги Джеймс набирает в среднем 16,8 очка, 3,5 подбора и 4,7 передачи.

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