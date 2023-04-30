Джамал Мюррэй: «Еще в детстве мечтал о таких матчах»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй после победы над «Финиксом» (125:107, 1-0) рассказал, что с самого детства мечтал быть участником эмоциональных игровых эпизодов в матче НБА.

«Придумываешь такие моменты в детстве, когда пытаешься воспроизвести крутые эпизоды на заднем дворе. Просто отсчитываешь последние секунды до победного броска и как бы слышишь, как громко кричит толпа. Ты живешь ради этих моментов и хочешь насладиться ими по максимуму.

Долго ждал, когда буду здоров, чтобы вернуться и играть на этом уровне и в эту часть сезона», – сказал Мюррэй на послематчевой пресс-конференции.

Разыгрывающий закончил матч с 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Давай Джамал, только не сломайся опять и чемпионство будет у Денвера
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий