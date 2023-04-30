Джамал Мюррэй: «Еще в детстве мечтал о таких матчах»

Разыгрывающий « » после победы над « » (125:107, 1-0) рассказал, что с самого детства мечтал быть участником эмоциональных игровых эпизодов в матче .

«Придумываешь такие моменты в детстве, когда пытаешься воспроизвести крутые эпизоды на заднем дворе. Просто отсчитываешь последние секунды до победного броска и как бы слышишь, как громко кричит толпа. Ты живешь ради этих моментов и хочешь насладиться ими по максимуму.

Долго ждал, когда буду здоров, чтобы вернуться и играть на этом уровне и в эту часть сезона», – сказал Мюррэй на послематчевой пресс-конференции.

Разыгрывающий закончил матч с 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.

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