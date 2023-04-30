Джамал Мюррэй: «Это не «Орландо-Мюррэй», это «здоровый Мюррэй»

Звездный разыгрывающий « » Джамал Мюррэй после победы над « » (125:107, 1-0) ответил на вопрос ведущего Inside the NBA Кенни Смита, это « из пузыря в Орландо» или «здоровый Мюррэй».

«Это здоровый Мюррэй. Не знаю, сколько еще раз я должен проявить себя, чтобы вы поверили в меня и мою игру. Могу лишь продолжать прогрессировать и доказывать свою правоту», – сказал разыгрывающий в послематчевом интервью.

Мюррэй отметился 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.

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