Джамал Мюррэй: «Это не «Орландо-Мюррэй», это «здоровый Мюррэй»
Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй после победы над «Финиксом» (125:107, 1-0) ответил на вопрос ведущего Inside the NBA Кенни Смита, это «Мюррэй из пузыря в Орландо» или «здоровый Мюррэй».
«Это здоровый Мюррэй. Не знаю, сколько еще раз я должен проявить себя, чтобы вы поверили в меня и мою игру. Могу лишь продолжать прогрессировать и доказывать свою правоту», – сказал разыгрывающий в послематчевом интервью.
Мюррэй отметился 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.
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