Джамал Мюррэй забросил с отклонением через Лэндри Шэмета и прокричал: «Они не могут меня остановить»

Звездный разыгрывающий « » стал автором красивого момента в первом матче серии с « » (125:107, 1-0).

Мюррэй раскачал в посте защитника «Санс» , реализовал бросок с отклонением и прокричал, что «они не могут против него защищаться».

Разыгрывающий закончил матч с 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.

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