Джамал Мюррэй забросил с отклонением через Лэндри Шэмета и прокричал: «Они не могут меня остановить»
Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором красивого момента в первом матче серии с «Финиксом» (125:107, 1-0).
Мюррэй раскачал в посте защитника «Санс» Лэндри Шэмета, реализовал бросок с отклонением и прокричал, что «они не могут против него защищаться».
Разыгрывающий закончил матч с 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.
«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой
Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших
Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую
1 комментарий