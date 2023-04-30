Джамал Мюррэй забросил с отклонением через Лэндри Шэмета и прокричал: «Они не могут меня остановить»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Лэндри Шэмет Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором красивого момента в первом матче серии с «Финиксом» (125:107, 1-0).

Мюррэй раскачал в посте защитника «Санс» Лэндри Шэмета, реализовал бросок с отклонением и прокричал, что «они не могут против него защищаться».

Разыгрывающий закончил матч с 34 очками, 9 передачами и 5 подборами.

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1 комментарий

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Vagant
Вся команда Санс забила всего на 1 трешку больше, чем один Джамал Мюррэй.
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