Клэй Томпсон: «Нет времени опускать голову»

Атакующий защитник « » после поражения от « » в шестом матче серии (99:118, 3-3) заявил, что верит в успех команды в выездной решающей встрече.

«Нет времени опускать голову. Я не очень хорошо сыграл сегодня, три потери. «-28» показатель «+/-» – это ужасно. К счастью для нас, есть еще одна попытка, и я верю в эту команду, что мы сможем добиться успеха на выезде. Это будет непростая задача, но мы готовы к ней, и я знаю, что мы покажем себя», – сказал Томпсон на послематчевой пресс-конференции.

«Кингз» примут «Уорриорз» сегодня, в 22:30 по московскому времени.

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