Стивен Эй Смит: «Карри и Томпсон – лучший дуэт в этом плей-офф»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Джейлен Браун Джейсон Тейтум Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит назвал Стефена Карри и Клэя Томпсона («Голден Стэйт») лучшим дуэтом в текущем розыгрыше плей-офф.

«Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – лучший дуэт в этом плей-офф?» – спросил телеведущий Майк Гринберг.

«Вынужден не согласиться. Стеф Карри и Клэй Томпсон все еще живы. Я за лучших защитников-снайперов в истории, которые, так уж получилось, являются действующими чемпионами», – ответил Смит.

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3 комментария

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H82W8
ну Клей уже не торт конечно,честно говоря
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0
+5
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Tim Timson
а Букер+ Дюра не дуэт? или Харден+ Эмбиид, или Йокич+ Джамал)..указанная пара дуэтов ничем пока не лучше)
+2
0
+2
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Drinkinss
Ответ Tim Timson
а Букер+ Дюра не дуэт? или Харден+ Эмбиид, или Йокич+ Джамал)..указанная пара дуэтов ничем пока не лучше)
харден? серьезно??? букер-дюра может быть и да..
+1
0
+1
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