Стивен Эй Смит: «Карри и Томпсон – лучший дуэт в этом плей-офф»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит назвал Стефена Карри и Клэя Томпсона («Голден Стэйт») лучшим дуэтом в текущем розыгрыше плей-офф.
«Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – лучший дуэт в этом плей-офф?» – спросил телеведущий Майк Гринберг.
«Вынужден не согласиться. Стеф Карри и Клэй Томпсон все еще живы. Я за лучших защитников-снайперов в истории, которые, так уж получилось, являются действующими чемпионами», – ответил Смит.
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