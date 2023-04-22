Стивен Эй Смит: «Карри и Томпсон – лучший дуэт в этом плей-офф»

Известный спортивный эксперт назвал и («Голден Стэйт») лучшим дуэтом в текущем розыгрыше плей-офф.

« и – лучший дуэт в этом плей-офф?» – спросил телеведущий Майк Гринберг.

«Вынужден не согласиться. Стеф Карри и Клэй Томпсон все еще живы. Я за лучших защитников-снайперов в истории, которые, так уж получилось, являются действующими чемпионами», – ответил Смит.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»