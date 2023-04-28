Стивен Эй Смит: «Нью-Йорк», мы должны остановить Джимми Батлера»

Телеведущий Стивен Эй Смит обратился к своей любимой команде « », чтобы напомнить о ключевом факторе серии с « ».

«Джимми Батлер – суперзвезда плей-офф. Это особенный игрок и настоящий боец. Он не просто один из тех, кто пытается победить. Он хочет прийти в Готэм-Сити, в Мекку, в «Мэдисон Сквер Гарден» и сломать все, испортить все нью-йоркцам. Вот чего он хочет.

«Нью-Йорк», мы должны остановить Джимми Батлера», – заявил Стивен Эй.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше