Стивен Эй Смит: «Нью-Йорк», мы должны остановить Джимми Батлера»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит обратился к своей любимой команде «Нью-Йорку», чтобы напомнить о ключевом факторе серии с «Майами».

«Джимми Батлер – суперзвезда плей-офф. Это особенный игрок и настоящий боец. Он не просто один из тех, кто пытается победить. Он хочет прийти в Готэм-Сити, в Мекку, в «Мэдисон Сквер Гарден» и сломать все, испортить все нью-йоркцам. Вот чего он хочет.

«Нью-Йорк», мы должны остановить Джимми Батлера», – заявил Стивен Эй.

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9 комментариев

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Xell
Надо остановить Эй Смита))
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Ivan Rusak
Как говорили в злых твитах СЭС это как если бы кнопка caps lock была человеком
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morozovvasya
Ага-ага)
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Zakir Zakir
ожидал полуфинала милуоки-кэвс и зарубу яннис-митчел, как это было в бабле у мюррея-митчела, но за это мы и любим баскет
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кандид
Кто это, -ть, "мы"?!
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Anton!o :)
Ответ Xell
Надо остановить Эй Смита))
"Догнать Савранского? Это утопия!" ©
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someoneelse
Ответ Ivan Rusak
Как говорили в злых твитах СЭС это как если бы кнопка caps lock была человеком
найс ван)
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