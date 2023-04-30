Чарльз Баркли: «Cакраменто» выйдет в финал Западной конференции»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в эфире Inside the NBA поделился мнением, что «Сакраменто» будет бороться за выход в финал НБА.
«Запиши, что я сейчас скажу. «Сакраменто» выйдет в финал Западной конференции. Они обыграют «Лейкерс», – заявил Баркли.
«Cначала им предстоит разобраться с «Голден Стэйт». Кстати говоря, вот статистика 7-х матчей серий. Было сыграно 145 игр, домашняя команда добилась победы в 110 из них – 76%», – уточнил ведущий Эрни Джонсон.
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