Чарльз Баркли: «Cакраменто» выйдет в финал Западной конференции»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в эфире Inside the NBA поделился мнением, что «Сакраменто» будет бороться за выход в финал НБА.

«Запиши, что я сейчас скажу. « » выйдет в финал Западной конференции. Они обыграют « », – заявил Баркли.

«Cначала им предстоит разобраться с « ». Кстати говоря, вот статистика 7-х матчей серий. Было сыграно 145 игр, домашняя команда добилась победы в 110 из них – 76%», – уточнил ведущий Эрни Джонсон.

«Кингз» примут «Уорриорз» сегодня, в 22:30 по московскому времени.

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