Чарльз Баркли: «Cакраменто» выйдет в финал Западной конференции»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в эфире Inside the NBA поделился мнением, что «Сакраменто» будет бороться за выход в финал НБА.

«Запиши, что я сейчас скажу. «Сакраменто» выйдет в финал Западной конференции. Они обыграют «Лейкерс», – заявил Баркли.

«Cначала им предстоит разобраться с «Голден Стэйт». Кстати говоря, вот статистика 7-х матчей серий. Было сыграно 145 игр, домашняя команда добилась победы в 110 из них – 76%», – уточнил ведущий Эрни Джонсон.

«Кингз» примут «Уорриорз» сегодня, в 22:30 по московскому времени.

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4 комментария

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рождённый в СССР
Похоронил Королей - я как фан ГСВ только на Баркли и надеялся
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zetamol
Надо законодательно запретить Баркли делать прогнозы перед важными или решающими матчами
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СергейЧ
Баркли, ну за что??? Они так долго страдали.
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Bashibuzuck
Блин, ну не надо громких заявлений, а, вон эксперты пророчили ЛА Кингз место в финале Кубка Стенли, а они вылетели в первом раунде😉
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