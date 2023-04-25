Чарльз Баркли включил Джимми Батлера в тройку лучших игроков в истории «Майами»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли включил защитника Джимми Батлера в тройку лучших игроков в истории «Майами».
«Джимми Батлер, Алонзо Моурнинг и Дуэйн Уэйд – величайшие игроки в истории «Майами», – заявил Баркли.
В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.
Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее Леброн Джеймс набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).
Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше
Батлер: команды - Чикаго, Миннесота, Фила, Майами - красава, будет ассоциироваться с Хит, своих целей не имеет, играет просто по фану наверно
Все таки Леброн в этом списке выглядит уместнее.
В пятерку, быть может и входит, но для тройки еще нужно попылить в форме Хит.