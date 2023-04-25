Легенда НБА, эксперт включил защитника Джимми Батлера в тройку лучших игроков в истории «Майами».

« , и Дуэйн Уэйд – величайшие игроки в истории « », – заявил Баркли.

В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.

Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше