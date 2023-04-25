Чарльз Баркли включил Джимми Батлера в тройку лучших игроков в истории «Майами»

Теги Леброн Джеймс Майами Алонзо Моурнинг Дуэйн Уэйд НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли включил защитника Джимми Батлера в тройку лучших игроков в истории «Майами».

«Джимми Батлер, Алонзо Моурнинг и Дуэйн Уэйд – величайшие игроки в истории «Майами», – заявил Баркли. 

В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.

Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее Леброн Джеймс набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

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18 комментариев

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xamer 9
Ох как щас Чарльзу прилетит за отсутствие Леброна. Пока Батлер еще даже не приблизился к Леброну по достижениям в Хит: у одного только финал НБА, у другого 4 финала и 2 титула.
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Caracalla
Клиповое мышление уже и старичков захватило.
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armageddon123456
Ответ 5litrovich
Да, но Леброн так и остался наемником, преследующим свои цели. Фактически он даже не в "Хит" переходил, а к пацанам. Батлер как будто будет именно с "Хит" ассоциироваться по окончании карьеры. Полагаю, что Чарльз что-то такое имел в виду.
Дед: команды - Кливленд, Майами, Лейкерс - наемник, фу таким быть - преследует свои цели
Батлер: команды - Чикаго, Миннесота, Фила, Майами - красава, будет ассоциироваться с Хит, своих целей не имеет, играет просто по фану наверно
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Тигран Амбарцумов
Ответ xamer 9
Ох как щас Чарльзу прилетит за отсутствие Леброна. Пока Батлер еще даже не приблизился к Леброну по достижениям в Хит: у одного только финал НБА, у другого 4 финала и 2 титула.
Я считаю Леброна одним из величайших, люблю его как спортсмена, но если бы у Батлера был один из пары Уэйд-Бош периода того Майами, то Батлер мог бы и взять гайку
+13
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9f99s5s6fr
Набросил для хайпа. История Майами гораздо богаче, чтобы выделить Джимбо в топ-3
+10
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Yerkebulan
Ответ xamer 9
Ох как щас Чарльзу прилетит за отсутствие Леброна. Пока Батлер еще даже не приблизился к Леброну по достижениям в Хит: у одного только финал НБА, у другого 4 финала и 2 титула.
Там еще и Шак чемпионство выигрывал
+7
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pele_kan
Ответ xamer 9
Ох как щас Чарльзу прилетит за отсутствие Леброна. Пока Батлер еще даже не приблизился к Леброну по достижениям в Хит: у одного только финал НБА, у другого 4 финала и 2 титула.
ага, только Джимбо в одного тащит эту помойку который год, а у Лебы были топовые партнеры
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mitch
Моурнинг конечно был харизматичный игрок. Однако в период своего прайма в Майями он только один раз был в финале конференции и то по причине того, что у Нью-Йорка (который вёл 3:1) дисквалифицировали пол команды и разбили дисквалификацию на два матча.
Все таки Леброн в этом списке выглядит уместнее.
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armageddon123456
Ответ Идущий к реке
Стандартный наброс после такого выступления, основанный на эмоциях. Джимбо, несомненно, хорош и сегодня вошел в историю, но такие заявления нужно делать с холодной головой. В пятерку, быть может и входит, но для тройки еще нужно попылить в форме Хит.
Для 3ки надо бы перстень добыть. Финала для 5ки достаточно, а вот для 3ки нет. А вообще Хаслем всем им покажет где раки морковку красят
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6LACK
Уэйд, Леброн, Батлер - в таком порядке, на мой взгляд, самая правильная тройка
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Егор Никитин
то есть он Джимбо уже выше Хаслема ставит?
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Идущий к реке
Стандартный наброс после такого выступления, основанный на эмоциях. Джимбо, несомненно, хорош и сегодня вошел в историю, но такие заявления нужно делать с холодной головой.
В пятерку, быть может и входит, но для тройки еще нужно попылить в форме Хит.
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Александр Данилов
Ответ Caracalla
Клиповое мышление уже и старичков захватило.
Почему? Тот Хит был неостановим с Бошем, Джеймсом и Уэйдом, а они проиграли Мавс. После этого они уже так не ошибались. Атака без слабых мест, Джеймс, который еще старался в защите в регулярке и был хорош на обоих сторонах площадки, Уэйд, который был и остаётся одним из лучших защитных игроков среди гардов, и Бош, который был шикарным растягивающим.Современный Хит смог дойти до финала, был в одном броске чтоб снова попасть туда, а у него даже и близко нет таких звёзд, как были у Джеймса. Батлер это аналог Кобе, у которого был шикарный напарник(Газоль-Адебайо) и неплохие ролевики, но этот напарник при всей крутости не являлся равнозначным главной звезде, как это было у Уэйда и Джеймса
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Daff Rogers
Кстати, Батлер никогда не играл в команде, у которой было ниже 50% побед в сезоне.
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genghizsrk
Ответ Тигран Амбарцумов
Я считаю Леброна одним из величайших, люблю его как спортсмена, но если бы у Батлера был один из пары Уэйд-Бош периода того Майами, то Батлер мог бы и взять гайку
100%, один в поле не воин, большая заслуга Уэйда и Боша, в том что Леброна будут считать одним из величайших в истории НБА, но Баркли, конечно, поспешил с включением Батлера, место Леброна в тройке не подлежит сомнению, как и Уэйда с Моурнингом
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Александр Данилов
Ответ pele_kan
ага, только Джимбо в одного тащит эту помойку который год, а у Лебы были топовые партнеры
Вот с этим не поспоришь)
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Tolball
Ответ armageddon123456
Дед: команды - Кливленд, Майами, Лейкерс - наемник, фу таким быть - преследует свои цели Батлер: команды - Чикаго, Миннесота, Фила, Майами - красава, будет ассоциироваться с Хит, своих целей не имеет, играет просто по фану наверно
А Батлер целенаправлено выбирал себе команды?
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