«В итоге заработал в 10 раз больше». Чарльз Баркли рассказал о совете Майкла Джордана по поводу контракта с Nike

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал о совете, который он получил от Майкла Джордана по поводу сделки с компанией Nike.

«Мы оба пошли к Nike. Они подписали Майкла и подписали меня. И однажды Майкл дал мне отличный совет.

Он сказал: «Чувак, зачем тебе все эти деньги? Я посмотрел твой контракт, ты зарабатываешь около 3 миллионов долларов. Скажи Nike, что тебе нужен миллион долларов, а остальное ты хочешь получить в виде опционов на акции».

Я подумал: «Этот парень – лучший баскетболист, которого я когда-либо видел, давайте так и сделаем». В итоге я заработал примерно в 10 раз больше, и я до сих пор с Nike», – рассказал Баркли.

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