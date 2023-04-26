Чарльз Баркли: «Йокич станет определяющим фактором. «Денвер» выйдет в финал конференции»

Теги Денвер Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Денверу» удастся пройти «Финикс» во втором раунде плей-офф.

«Мюррэй против Букера, на это будет интересно смотреть. Гордон постарается прикрыть Дюрэнта, это тоже очень интересно. Мне кажется, Йокич станет определяющим фактором, сделает разницу в этой серии. А еще глубина состава «Наггетс».

Йокич – невероятный игрок. Он способен стать определяющим фактором серии. «Денвер» выйдет в финал конференции», – заявил Баркли.

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16 комментариев

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MTZ_2022
ну что, можно грузить хату на Финикс?)
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McLARENf1
Гордон и прикрыть Дюрэнта, очень нелепо звучит...
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dev0
RIP Denver&Jokic
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ArizonaCactus
Баркли как всегда)) Денвер даже жалко теперь.
+4
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Leo Bonart
Ответ dev0
RIP Denver&Jokic
Но если уж пройдут... не только лишь все могут исполнить прогноз Баркли
+4
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Мурзин Ринат
Ответ ГРУПА ЗИСК
Интересно как Гордон сможет прикрыть Дюранта по мнению Баркли? Он его ещё и ниже на 5 см.
В прошлом году Тейтум и Браун даже бросить не давали Дюранту, не говоря уже пр его процент , так что все возможно, учтивая что КСП и Браун ещё на подстраховке
+6
-2
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AEZAKMI228
Ответ omega pepega
Баркли как никто другой знает как тяжело быть жирным в нба и как им нужна поддержка. Хотя он в свое время все-таки в защите отрабатывал
Йокич уже давно не жирный
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Fogiii
икс фактор это здоровье Санс, хоть один из 3 вылетит, то по закончен
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Вадим Ахтямов
Ответ MTZ_2022
ну что, можно грузить хату на Финикс?)
раз в год и Баркли выдаёт верный прогноз, поэтому поосторожнее с хатой)
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michaeli
Ответ Мурзин Ринат
В прошлом году Тейтум и Браун даже бросить не давали Дюранту, не говоря уже пр его процент , так что все возможно, учтивая что КСП и Браун ещё на подстраховке
КСП будет занят Букером по самые нехочу. А Гордон в одиночку не сдержит Дюранта. Правда и Йокича Эйтон не сдержит.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Хм, Дюрант будет работать под прикрытием?
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