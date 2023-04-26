Легенда НБА, эксперт считает, что « » удастся пройти « » во втором раунде плей-офф.

«Мюррэй против Букера, на это будет интересно смотреть. Гордон постарается прикрыть Дюрэнта, это тоже очень интересно. Мне кажется, Йокич станет определяющим фактором, сделает разницу в этой серии. А еще глубина состава «Наггетс».

– невероятный игрок. Он способен стать определяющим фактором серии. «Денвер» выйдет в финал конференции», – заявил Баркли.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах