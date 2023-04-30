Иван Едешко: «Провел в ЦСКА 27 лет как игрок и тренер. Это были лучшие годы моей жизни»

Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко признался, что провел в свои лучшие годы жизни.

«Меня призвали в армию в 1970 году, я учился в институте физкультуры в Белоруссии, и тогда, окончив его, должен был отслужить год. На тот момент уже попал в сборную Советского Союза, и обо мне узнали в ЦСКА, потом надел форму, принял присягу и оказался в команде.

Отслужил год в армии, играя в ЦСКА, получил звание младшего лейтенанта, после чего хотел вернуться в Белоруссию, но меня уговорили остаться. Провел в ЦСКА 27 лет как игрок и тренер, и, конечно, это были лучшие годы моей жизни, и у меня есть все звания, которые только существуют в баскетболе: я и чемпионом Европы стал, и мира, и Олимпиаду выиграл.

Это была настоящая армия, и в ЦСКА входили военнослужащие со всех республик СССР. Я был младшим лейтенантом, потом стал подполковником. У нас были занятия, мы читали «Поднятую целину», потом были собрания офицеров. Конечно, мы не служили в каких-то точках, и многие полковники, генералы нас критиковали, за то, что мы часто ездим за границу, название у нас написано иностранными буквами, прически неправильные. Но мы были настоящими офицерами, потому что мы по-настоящему представляли армию, мы представляли каждого военнослужащего солдата как на внутренних соревнованиях, так и за рубежом», – рассказал .

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