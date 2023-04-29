Илона Корстин: «Семь матчей в обеих полуфинальных сериях – отличный подарок всем фанатам баскетбола в России»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила уникальность этапа 1/2 финала плей-офф этого года – итоги обеих серий решатся в 7-х матчах.

«В Единой лиге ВТБ был отличный регулярный сезон, а полуфинальные серии плей-офф вообще получаются уникальными.

Перед началом чемпионата было принято решение играть полуфиналы до четырех побед, и мы сразу же получили напряженные серии из семи матчей. Причем предсказать, кто пройдет дальше, сейчас очень сложно. Решающие матчи пройдут в Москве и Казани – у ЦСКА и УНИКСа есть преимущество домашней площадки, но и «Локо» с «Зенитом» уже доказали, что готовы дать бой в любой игре.

Семь матчей в обеих полуфинальных сериях – это отличный подарок всем фанатам баскетбола в России, и, уверена, болельщики по достоинству оценят напряжение решающих матчей, на кону в которых – выход в финал Единой лиги ВТБ», – сказала Илона Корстин.

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