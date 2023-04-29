Сергей Тараканов о 100-летии ЦСКА: «Не каждый клуб может похвастаться таким долголетием»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов Единая лига ВТБ Баскетбол

Семикратный чемпионом СССР в составе ЦСКА Сергей Тараканов поздравил московский клуб со столетием и отметил, что такому долголетию можно только позавидовать.

«Для меня эта дата, 100 лет ЦСКА, имеет огромное значение, я считаю себя армейцем, 11 лет выступал за этот клуб. С ЦСКА связано много моих побед, воспоминаний и эмоций.

В голове не укладывается, 1923 год – это совершенно другая эпоха, о которой мы знаем не так много, но я с уважением к ней отношусь. Многое с тех времен поменялось. Даже если посмотреть на баскетбол, то сейчас он стал намного зрелищнее, атлетичнее, мы же играли несколько наивно.

100 лет – это длинный срок, не каждый клуб может похвастаться таким долголетием, этому можно только позавидовать, и я надеюсь, что юбилей станет отличным поводом встретиться ветеранам клуба, пообщаться и вспомнить былые времена», – сказал Тараканов. 

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