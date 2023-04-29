Болельщики «Лейкерс» издевались над Диллоном Бруксом после 6-го матча

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео болельщики НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

В сети появилось видео, как форвард «Мемфиса» Диллон Брукс покидает «Crypto.com-арену» после поражения от «Лейкерс» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (85:125, 2-4).

В адрес игрока звучат оскорбления и насмешки со стороны болельщиков лос-анджелесской команды.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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3 комментария

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Продолжает быть крутым гэнгста даже на тропе позора, даже в окружении охраны. Keep it real
+5
0
+5
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Vagant
По улице водили Брукса.
Возможно, напоказ.
Он ЛАЛ зауважал сегодня -
Похоже, как игрок, в последний раз
+6
-1
+5
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Максималка Вандербилта
интересно в какой команде окажется Брукс в следующем сезоне... и на каком контракте.
0
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