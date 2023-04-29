Болельщики «Лейкерс» издевались над Диллоном Бруксом после 6-го матча
В сети появилось видео, как форвард «Мемфиса» Диллон Брукс покидает «Crypto.com-арену» после поражения от «Лейкерс» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (85:125, 2-4).
В адрес игрока звучат оскорбления и насмешки со стороны болельщиков лос-анджелесской команды.
Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета
Возможно, напоказ.
Он ЛАЛ зауважал сегодня -
Похоже, как игрок, в последний раз