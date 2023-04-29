Болельщики «Лейкерс» издевались над Диллоном Бруксом после 6-го матча

В сети появилось видео, как форвард « » покидает «Crypto.com-арену» после поражения от « » в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (85:125, 2-4).

В адрес игрока звучат оскорбления и насмешки со стороны болельщиков лос-анджелесской команды.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета