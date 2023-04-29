Диллон Брукс снова не стал общаться со СМИ после поражения от «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс вновь отказался общаться с представителями СМИ после 6-го матча серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (85:125, 2-4).

Брукс не разговаривал с журналистами после трех из шести матчей этой серии. Все три этих матча заканчивались поражением «Гризлис».

На старте противостояния Брукс всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Он старый. Никого не уважаю, пока он не набрал против меня 40 очков».

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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13 комментариев

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*MVP*
теперь может закрыть свой рот как минимум до осени
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volshebstvo
Англоязычный источник говорит, что он свинтил с арены до начала общения с прессой.

Много хейта на генгста вывалилось за последние пару недель, к слову, заслуженного.

Есть ощущение, что он если и не затухнет полностью, то померкнет на порядок.
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Максималка Вандербилта
так человек ведь и аутистом стать может
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ruprekht
Ответ __Lecter666___
Бред, его на адекватные деньги 80% команд лиги подпишут. Леброна он лимитировал в атаке, посмотрим, сколько Леброн будет набирать с ГСВ/Сак, которые по сути без защиты. Думаю 30 в среднем. А с Мемфислм Брон еле за 20 очков выходил.
эксперты спортса: "ГСВ и Сакраменто без защиты". Ок.
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Cristals _
Сколько было разговоров ради того, чтобы так бездарно провести серию
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wallenberg
Пацанчик попытался в Дреймонда Грина, но не получилось, не фартануло, как говорилось у классиков..
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Klna Jislime
Норм они Брону нервы потрепали, раз тот ушел в раздевалку не пожимая руки
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Лиллард унижатель!
Клоун лицо красил не успел на пресску?
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Jazzzz
Ну и?
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__Lecter666___
Ответ ruprekht
эксперты спортса: "ГСВ и Сакраменто без защиты". Ок.
Сак без защиты это факт, Сабонис, Фокс, Монк, Хертер - это такое себе. ГСВ может упереться,но Томпсон переломанные не успевает крыть дыру имени Пула и Карри, Уиггинс вообще вне ритма, Грин походу явно в контрах
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