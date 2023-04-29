Диллон Брукс снова не стал общаться со СМИ после поражения от «Лейкерс»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс вновь отказался общаться с представителями СМИ после 6-го матча серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (85:125, 2-4).
Брукс не разговаривал с журналистами после трех из шести матчей этой серии. Все три этих матча заканчивались поражением «Гризлис».
На старте противостояния Брукс всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Он старый. Никого не уважаю, пока он не набрал против меня 40 очков».
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
Много хейта на генгста вывалилось за последние пару недель, к слову, заслуженного.
Есть ощущение, что он если и не затухнет полностью, то померкнет на порядок.