Диллон Брукс снова не стал общаться со СМИ после поражения от «Лейкерс»

Форвард «Мемфиса» вновь отказался общаться с представителями СМИ после 6-го матча серии первого раунда плей-офф против « » (85:125, 2-4).

Брукс не разговаривал с журналистами после трех из шести матчей этой серии. Все три этих матча заканчивались поражением «Гризлис».

На старте противостояния Брукс всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Он старый. Никого не уважаю, пока он не набрал против меня 40 очков».

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах