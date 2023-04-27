Энтони Дэвис заблокировал бросок Диллона Брукса и смерил его взглядом

Звездный форвард « » стал автором впечатляющего блок-шота в пятом матче серии с « » (99:116, 2-3).

За 7:36 до конца первой четверти форвард «Гриззлис» пошел в проход, но Дэвис помешал оппоненту забросить мяч в кольцо, эффектно заблокировав попытку и смерив его взглядом.

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