Энтони Дэвис заблокировал бросок Диллона Брукса и смерил его взглядом
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис стал автором впечатляющего блок-шота в пятом матче серии с «Мемфисом» (99:116, 2-3).
За 7:36 до конца первой четверти форвард «Гриззлис» Диллон Брукс пошел в проход, но Дэвис помешал оппоненту забросить мяч в кольцо, эффектно заблокировав попытку и смерив его взглядом.
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