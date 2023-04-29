Форвард «Лейкерс» рассказал о том, повлияли ли провокационные заявления игроков « » на ход противостояния в первом раунде.

В шестом матче с «Гризлис» (125:85, 4-2) Энтони набрал 16 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.

«Всегда кто-то будет что-то говорить. У нас было немного трештока на площадке во время серии, но все эти заявления в прессе... мы предпочитаем, чтобы за нас говорила наша игра», – заявил Дэвис.

Форвард «Мемфиса» на старте противостояния с « » всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

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