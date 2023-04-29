Энтони Дэвис о трештоке в серии с «Мемфисом»: «Предпочитаем, чтобы за нас говорила игра»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, повлияли ли провокационные заявления игроков «Мемфиса» на ход противостояния в первом раунде.
В шестом матче с «Гризлис» (125:85, 4-2) Энтони набрал 16 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.
«Всегда кто-то будет что-то говорить. У нас было немного трештока на площадке во время серии, но все эти заявления в прессе... мы предпочитаем, чтобы за нас говорила наша игра», – заявил Дэвис.
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс на старте противостояния с «Лейкерс» всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».
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