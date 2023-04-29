Энтони Дэвис о трештоке в серии с «Мемфисом»: «Предпочитаем, чтобы за нас говорила игра»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, повлияли ли провокационные заявления игроков «Мемфиса» на ход противостояния в первом раунде.

В шестом матче с «Гризлис» (125:85, 4-2) Энтони набрал 16 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.

«Всегда кто-то будет что-то говорить. У нас было немного трештока на площадке во время серии, но все эти заявления в прессе... мы предпочитаем, чтобы за нас говорила наша игра», – заявил Дэвис.

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс на старте противостояния с «Лейкерс» всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

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6 комментариев

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__Lecter666___
Хотя и цифры у Дэвиса средненький, но насколько же он сегодня хорошо сыграл. Тут без вариантов, именно он МВП матча,несмотря на Рассела
+7
-2
+5
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Паскаль Шимбонда
Ответ __Lecter666___
Хотя и цифры у Дэвиса средненький, но насколько же он сегодня хорошо сыграл. Тут без вариантов, именно он МВП матча,несмотря на Рассела
У него в этой серии 4+ блокшота за игру, о чем речь вообще) да и все в лал сегодня провели отличный матч. Иногда блистает рассел, не пошла игра у рассела, включился хатимура и ривз, у тех так себе, есть тот же Леброн и Дэвис, есть Вандербилт, сплоченная команда с крепким и равным составом, взаимозаменяемость отличная.
+3
0
+3
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Djoyin
Можно перед игрой кричать о своей крутости, а потом только с открытым ртом в полной тишине смотреть на поток мячей в свою корзину
+2
0
+2
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Xell
Нужно отметить что у Лейкерс потрясающая командная игра. Ну и Дэвис 26блокшотов за серию, это повторение результата Шакила за Лейкерс.
+1
0
+1
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Herodotus
Ответ не мальчика, но мужа)
0
0
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