Леброн Джеймс: «Сыновья помогают мне оставаться молодым»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после 6-го матча серии плей-офф против «Мемфиса» (125:85, 4-2) рассказал, что помогает ему сохранять молодость.

«Становясь старше, я играю с гораздо более молодыми парнями. Думаю, что сыновья помогают мне оставаться молодым. Перед матчами я часто смотрю видео.

Сегодня у моего сына Брайса была игра AAU в Финиксе, поэтому примерно за 45 минут до матча я смотрел, как он играет, и это вдохновило меня. Сегодня это помогло мне быть молодым», – сказал Джеймс.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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1 комментарий

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bostonKG
KING👑
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