Леброн Джеймс: «Сыновья помогают мне оставаться молодым»

Форвард « » после 6-го матча серии плей-офф против «Мемфиса» (125:85, 4-2) рассказал, что помогает ему сохранять молодость.

«Становясь старше, я играю с гораздо более молодыми парнями. Думаю, что сыновья помогают мне оставаться молодым. Перед матчами я часто смотрю видео.

Сегодня у моего сына Брайса была игра AAU в Финиксе, поэтому примерно за 45 минут до матча я смотрел, как он играет, и это вдохновило меня. Сегодня это помогло мне быть молодым», – сказал Джеймс.

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