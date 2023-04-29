Остин Ривз: «Леброн Джеймс ведет себя так, как будто ему 18»
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз заявил, что его суперзвездный партнер по команде Леброн Джеймс не похож на 38-летнего.
«Если честно, Леброн похож на 18-летнего. Он ведет себя так, как будто ему 18. Он часто ребячится, в хорошем смысле этого слова.
Иногда сижу и думаю, насколько это невероятно, что он так долго играет, но до сих пор такой молодой», – сказал Ривз.
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Черным косяко-пиаром😂