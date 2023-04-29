Остин Ривз: «Леброн Джеймс ведет себя так, как будто ему 18»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз заявил, что его суперзвездный партнер по команде Леброн Джеймс не похож на 38-летнего.

«Если честно, Леброн похож на 18-летнего. Он ведет себя так, как будто ему 18. Он часто ребячится, в хорошем смысле этого слова.

Иногда сижу и думаю, насколько это невероятно, что он так долго играет, но до сих пор такой молодой», – сказал Ривз.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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11 комментариев

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Гарун Алиев
Ответ Стопы Зайона
Когда уже девчуля Брукс даст интервью 🤔
У него сегодня репетитор по китайскому,ему некогда
+26
-1
+25
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Djoyin
Ответ FS19
Как восемнадцатилетний? Это как,опять пердит на скамейке?
Это вы по себе судите, что это ваше поведение в 18 лет было? Кому что, а интересоваться можно в 18 лет и другими вещами. И можно в 38 быть молодым душой, как Леброн
+13
-3
+10
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Стопы Зайона
Когда уже девчуля Брукс даст интервью 🤔
+8
-1
+7
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Djoyin
Ответ duberry
Боже, моралфажик, к чему ты вообще тут? Это очевидная шутка. ЛеБрон и в 35 любил на фанатов пёрнуть, да и игроки НБА на скамейке это делают, гуглом что ли воспользуйся, и только потом тут своё никому откровенно ненужное "воспитание" показывай. Свободен.
Если вам не нужное, то не значит, что никому не нужное. Хорошее воспитание это бонус, дурное воспитание это минус. Запишите и не забывайте, пригодится, когда будете детей воспитывать
+5
-1
+4
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Jazzzz
Гена лучше всех на спортсе разгоняет хайп))
Черным косяко-пиаром😂
+2
-1
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Van
Что общего между Саванной Джеймс и Мемфис Гризлис?
+2
-2
0
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Azat LA
Ответ Van
Что общего между Саванной Джеймс и Мемфис Гризлис?
А вот это было хорошо. Будем надеяться, что генетика передастся.
0
0
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