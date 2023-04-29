Брайант Данстон попал в серьезную автомобильную аварию

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес видео фото чемпионат Турции Брайант Данстон Баскетбол

Центровой «Анадолу Эфеса» Брайант Данстон попал в серьезную автомобильную аварию. Автомобиль баскетболиста оказался под упавшим с фуры грузовым контейнером.

По словам турецкого клуба, игрок в порядке и находится под наблюдением врачей.

Генеральный менеджер «Эфеса» Альпер Йилмаз опубликовал фотографию, на которой Данстон показывает большой палец вверх. На его одежде видны пятна крови, а руки перевязаны.

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Фото: твиттер Альпера Йилмаза.

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2 комментария

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Костя Костенко
Фол в нападении у фуры, явный
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Mit_Sam
Я так с дачи однажды ехал и на дороге была примерно такая же легковушка, заваленная брёвнами с грузовика рядом. И из под брёвен торчала мужская рука в аккуратно выглаженной офисной рубашке. До сих пор эта картинка перед глазами стоит, а было это лет десять назад. Счастье, что этот парень выжил
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