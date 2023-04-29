Брайант Данстон попал в серьезную автомобильную аварию
Центровой «Анадолу Эфеса» Брайант Данстон попал в серьезную автомобильную аварию. Автомобиль баскетболиста оказался под упавшим с фуры грузовым контейнером.
По словам турецкого клуба, игрок в порядке и находится под наблюдением врачей.
Генеральный менеджер «Эфеса» Альпер Йилмаз опубликовал фотографию, на которой Данстон показывает большой палец вверх. На его одежде видны пятна крови, а руки перевязаны.
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Фото: твиттер Альпера Йилмаза.
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