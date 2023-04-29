Брайант Данстон попал в серьезную автомобильную аварию

Центровой « » попал в серьезную автомобильную аварию. Автомобиль баскетболиста оказался под упавшим с фуры грузовым контейнером.

По словам турецкого клуба, игрок в порядке и находится под наблюдением врачей.

Генеральный менеджер «Эфеса» Альпер Йилмаз опубликовал фотографию, на которой Данстон показывает большой палец вверх. На его одежде видны пятна крови, а руки перевязаны.

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Фото: твиттер Альпера Йилмаза.