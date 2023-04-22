«Анадолу Эфес» рассматривает Пабло Ласо и Хавьера Паскуаля на должность главного тренера

Турецкий «Анадолу Эфес» приступил к поиску нового главного тренера. Согласно сообщению Eurohoops, список кандидатов возглавляют и .

«Эфес» расстается с , который привел команду к двум подряд титулам чемпиона (2021 и 2022). По окончании сезона турецкий специалист возглавит греческий «Панатинаикос».

В нынешнем сезоне «Анадолу Эфес» не вышел в плей-офф Евролиги.

Вчера генеральный директор « » Александр Церковный ответил на вопрос по продолжению сотрудничества с главным тренером команды Хавьером Паскуалем.

«У Паскуаля есть действующий контракт на следующий сезон. Конечно, нет такого соглашения, которое нельзя было бы расторгнуть. Видимо, это обстоятельство постоянно рождает слухи и домыслы среди представителей СМИ. Могу сказать откровенно: мы это с ним не обсуждали и не обсуждаем. Все сейчас сосредоточены на важном и приоритетном, на достижении целей текущего сезона», – сказал Александр Церковный.

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