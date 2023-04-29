Леброн Джеймс: «Мы вышли с таким настроем, как будто это седьмой матч»

Лидер « » рассказал о подходе команды к шестому матчу серии с « » (125:85, 4-2).

На счету Леброна 22 очка, 5 подборов и 6 передач.

«Мы вышли с таким настроем, как будто это седьмой матч. Мы понимали, что выступаем перед своими болельщиками, и мы хотели завершить серию сегодня.

Мы продемонстрировали дисциплинированную игру. С самого начала придерживались нашего плана на игру, были сосредоточены и следовали этим путем до последних секунд», – заявил Джеймс.

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