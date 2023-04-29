Леброн Джеймс: «Мы вышли с таким настроем, как будто это седьмой матч»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о подходе команды к шестому матчу серии с «Мемфисом» (125:85, 4-2).

На счету Леброна 22 очка, 5 подборов и 6 передач.

«Мы вышли с таким настроем, как будто это седьмой матч. Мы понимали, что выступаем перед своими болельщиками, и мы хотели завершить серию сегодня.

Мы продемонстрировали дисциплинированную игру. С самого начала придерживались нашего плана на игру, были сосредоточены и следовали этим путем до последних секунд», – заявил Джеймс.

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4 комментария

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Oleg961
Мишки тоже вышли с настроем, что это 7 матч и «немного переволновались»
+7
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Analjinn
Лалки молодцы - выиграли каждую четверть, очень круто.
+1
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A. V.
кто то тут писал в комментах, что план на игру не работает
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Van
Если играть как сегодня, то далеко зайти и без 7 матчей можно
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