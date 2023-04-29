Эмил Райкович: «Важно, что Никола Милутинов проявил решимость играть»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче серии (98:75, 3-3) выразил надежду в улучшении состояния центрового команды Николы Милутинова.

«Поздравляю игроков с сегодняшним выступлением. На нас давил результат, мы не могли позволить себе поражения, которое практически завершило бы наш сезон. Рад, что команда отреагировала правильно. Теперь счет равный, 3-3.

Важно, что Никола Милутинов проявил решимость играть, хотя наши врачи не давали ему никаких прогнозов по срокам реабилитации. Он провел 7 минут на площадке и добавил стабильности в нашу игру. Надеюсь, его состояние будет продолжать улучшаться, и он будет помогать нам все больше и больше», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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