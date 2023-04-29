«Лейкерс» победили «Мемфис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции
«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.
«Лейкерс» прошли «Гризлис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции. Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (3-3).
«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, «Мемфис» стал 2-м по итогам регулярного чемпионата.
Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
2 мая
4 мая
6 мая
8 мая
Возможно также:
10 мая
12 мая
14 мая
И плюс четверть на отдых ...