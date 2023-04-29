«Лейкерс» победили «Мемфис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции

«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с « » – 125:85, 4-2.

« » прошли «Гризлис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции. Соперником калифорнийцев станет победитель пары « » – « » (3-3).

«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, «Мемфис» стал 2-м по итогам регулярного чемпионата.

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