«Лейкерс» победили «Мемфис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции

Теги Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.

«Лейкерс» прошли «Гризлис» в шести матчах и вышли в полуфинал Западной конференции. Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (3-3).

«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, «Мемфис» стал 2-м по итогам регулярного чемпионата.

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31 комментарий

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Влад Егоров
Брукс, что с лицом?
+47
-2
+45
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HI MARS
Жарковато сегодня конечно в ЛА.+40
+44
-3
+41
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Vagant
Ответ Влад Егоров
Брукс, что с лицом?
Пацан сказал 40, и будет мое уважение, и получил 40!
+29
-1
+28
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DirkMavs
Всех истинных и преданных фанатов Лейкерс поздравляю 🥳…достойно
+26
-3
+23
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kerzhy
Бэйн 7-й матч сам с собой видимо играть будет)
+18
0
+18
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Nightyork97
Со старта регулярки 2-10 во второй раунд.
+19
-2
+17
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Van
Мишки утонули в Озере
+14
-1
+13
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innuendo9
+40 в итоге, а Морант улыбается. Мемфис Чокерс.
+13
-1
+12
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Доктор Гонза
Серию решила защита - играют очень старательно и цепко. За 6 матчей было всего несколько откровенно слабых отрезков на своей половине. Очень энергозатратный баскетбол у ЛАЛ, поэтому вдвойне важно, что к первому матчу второго раунда получится подойти более свежими, чем соперник.
+10
0
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kerzhy
Мамкины гангстеры едут домой
+8
0
+8
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Kostya Kostya
Всех пацанов и мужчин, которые терпели все эти шутки весь сезон в адрес Лейкерс, я вас поздравляю с проходом дальше. Тут и Дэвис (тьфу тьфу тьфу) не ломается и жёсткий как сама жесть, Ривз лупит как надо, Рассел может промазать кучу бросков, но в нужное время залупить три трешки подряд, ну и конечно дед с короной всё это чувствует и даёт гари. Может не так часто, но человеку почти сорок, уважте блин. Так что фаны Лейкерс я вас поздравляю, жму руку, улыбок побольше и домик в Польше. Как-то так
+8
-1
+7
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Gulom Azizkhujaev
Это даже апсетом не назвать сложно
+5
0
+5
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Vagant
Матчи 2 раунда ПО с участием ЛАЛ пройдут:
2 мая
4 мая
6 мая
8 мая
Возможно также:
10 мая
12 мая
14 мая
+5
-1
+4
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Адильхан Абдусаламов
Ответ innuendo9
+40 в итоге, а Морант улыбается. Мемфис Чокерс.
Есть мамба менталити,а есть панда менталити
+4
0
+4
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Артем Кузнецов
Мемфис "Династия, которая никого не боится" Гризлис
+3
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Xell
Ответ Nightyork97
Со старта регулярки 2-10 во второй раунд.
Рекорд однозначно
+3
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Director_1
Собака лает, караван идёт дальше в ПО.
+3
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Xell
Ответ Gulom Azizkhujaev
Это даже апсетом не назвать сложно
Под абсент нормально смотрится)))
+3
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Lost
У глоров ГСВ траур. Весь год сутками строчили хейтерскими комментами в сторону лейкерс и леброна. Надеюсь карма накажет вылетом в 7й игре
+4
-1
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Xell
Говорил же не надо Лейкерс пускать в плей инн)) Теперь они титул возьмут.
+3
-1
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kc6nxy8whs
Ответ Kostya Kostya
Всех пацанов и мужчин, которые терпели все эти шутки весь сезон в адрес Лейкерс, я вас поздравляю с проходом дальше. Тут и Дэвис (тьфу тьфу тьфу) не ломается и жёсткий как сама жесть, Ривз лупит как надо, Рассел может промазать кучу бросков, но в нужное время залупить три трешки подряд, ну и конечно дед с короной всё это чувствует и даёт гари. Может не так часто, но человеку почти сорок, уважте блин. Так что фаны Лейкерс я вас поздравляю, жму руку, улыбок побольше и домик в Польше. Как-то так
Все правильно написал, только в конце про домик у хидоров лишнее
+3
-1
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Гол С Навеса
Брукс теперь пройдет леброна в первом раунде... но только в нба2к
+1
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elMORRO
невероятно мерзкий мемфиц
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-3
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Givi Shotadze
Ответ Доктор Гонза
Серию решила защита - играют очень старательно и цепко. За 6 матчей было всего несколько откровенно слабых отрезков на своей половине. Очень энергозатратный баскетбол у ЛАЛ, поэтому вдвойне важно, что к первому матчу второго раунда получится подойти более свежими, чем соперник.
С трехами как в 3-й сегодня, такая защита в радость ))))
И плюс четверть на отдых ...
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frenemy
Очередная плотная оплеуха для Мемфиса. Годик ещё бы дал этому шабашу на исправление. Если и там ничего не изменится.. Морант должен больше всех прибавлять
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