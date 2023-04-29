Леброн и Джек Николсон оценили обманное движение Остина Ривза
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз во время шестого матча серии с «Мемфисом» (125:85, 4-2) отметился результативным проходом через всю площадку и эффектным обманным движением.
Финт Ривза оценили лидер «озерников» Леброн Джеймс и известный болельщик команды, актер Джек Николсон.
На счету Ривза 11 очков, 6 подборов и 8 передач.
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Лейкерс - 113
Селтикс - 88
Фила - 49
ГСВ - 46
Сперс - 45
Никс - 42
Леброн Джеймс (и Дерек Фишер) по 40
Пистонс - 40
Буллз - 39