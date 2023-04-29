Легкий форвард « » во время шестого матча серии с « » (125:85, 4-2) отметился результативным проходом через всю площадку и эффектным обманным движением.

Финт Ривза оценили лидер «озерников» и известный болельщик команды, актер Джек Николсон.

На счету Ривза 11 очков, 6 подборов и 8 передач.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах