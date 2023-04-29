Леброн и Джек Николсон оценили обманное движение Остина Ривза

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз во время шестого матча серии с «Мемфисом» (125:85, 4-2) отметился результативным проходом через всю площадку и эффектным обманным движением.

Финт Ривза оценили лидер «озерников» Леброн Джеймс и известный болельщик команды, актер Джек Николсон.

На счету Ривза 11 очков, 6 подборов и 8 передач.

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8 комментариев

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Vagant
Наибольшее количество выигранных серий плей-офф в истории НБА :
Лейкерс - 113
Селтикс - 88
Фила - 49
ГСВ - 46
Сперс - 45
Никс - 42
Леброн Джеймс (и Дерек Фишер) по 40
Пистонс - 40
Буллз - 39
+30
0
+30
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Fogiii
Лейкерс настолько преобразились, что даже Джек вернулся на трибуны
+24
0
+24
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Костя Кот
белый парень с легкостью делает вещи через брукса🤌
+9
-1
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Mr.BadGuy
Парень умеет, чего уж там
+4
0
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babooka23
Беляш по красоте
+3
0
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Lost
Ответ Тосканский Дьявол
Комментарий удален модератором
своего отца?
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Тосканский Дьявол
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Djoyin
И Брукс оценил. 😄
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Djoyin
Нам такой приём физрук в школе показывал 🤣
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