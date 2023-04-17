Легенда НБА, эксперт считает, что «Лейкерс» повезло с раскладом в плей-офф.

«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, в случае победы над « » в первом раунде во втором «озерники» сойдутся с победителем пары « » – « ».

«Просто посмотрите, у «Лейкерс» самый легкий путь в финал конференции. Вот увидите, потому что они в итоге туда пройдут.

Уж лучше сыграть дома в плей-ин с плохой командой, а потому получить такую сетку. Спросите у «Лейкерс», что они думают.

Самый сложный путь у « », их соперники – «Финикс» и «Денвер», – заявил Баркли.

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