Чарльз Баркли: «У «Лейкерс» самый легкий путь в финал конференции»

Теги Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Сакраменто НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» повезло с раскладом в плей-офф.

«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, в случае победы над «Мемфисом» в первом раунде во втором «озерники» сойдутся с победителем пары «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

«Просто посмотрите, у «Лейкерс» самый легкий путь в финал конференции. Вот увидите, потому что они в итоге туда пройдут.

Уж лучше сыграть дома в плей-ин с плохой командой, а потому получить такую сетку. Спросите у «Лейкерс», что они думают.

Самый сложный путь у «Клипперс», их соперники – «Финикс» и «Денвер», – заявил Баркли.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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45 комментариев

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Артём Альбрехт
Есть конечно такое. но не то чтобы они специально так делали. Счастливая случайность.
+50
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+48
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Александр Писчасов
Чарльз, ну е-моё, кто тебя просил... теперь боязно за ЛАЛ
+39
-4
+35
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Александр Быстров
Ответ Xell
В прошлом году халява была у ГС. Но не будет легко, если там будет Сакраменто. Хочу ГС. Их Дэвис ушатает враз.
Люблю фанатов Лейкерс, одна победа, а уже думают как второй раунд пройдут))
+28
-9
+19
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armageddon123456
Вообще рановато и в целом глупо рассуждать об этом. Победа конечно очень необходимая, и сыграно красиво, но впереди еще много работы, чтобы хотя бы выйти во 2 раунд, не говоря о финале конфы
+19
-1
+18
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Гарантированные прогнозы от Чарльза Баркли такая же важная традиция как простыни во время ПО НБА на спортсе
+11
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blooooomka
Ответ Артём Альбрехт
Есть конечно такое. но не то чтобы они специально так делали. Счастливая случайность.
Но с другой то стороны, взять тот же Денвер , соперник мини , а потом Клипперс/Финикс, а у Ла Мемфис, а потом действующие чемпионы, либо топ 3 запада? Т.е. Денвер играет с 8м посевом и 4-5, а Ла с вторым посевом и действующие чемпионы либо топ 3 запада? Мне кажется у Денвера симпатичнее ситуация + волки играли 2 матча плей ин и в конце регулярке тоже не блаженствовали. Вот наверно, самая жесть это Финиксу либо клипперсу (между собой + Денвер)
+8
-2
+6
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Олег Иванов
Да, уж... Клипперс повезло, так повезло.
Финикс и Денвер это считай, как два финала НБА.А ведь это даже не финал конфы...
+7
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Xell
Ответ Артём Альбрехт
Есть конечно такое. но не то чтобы они специально так делали. Счастливая случайность.
Это компенсация за Финикс 2021))
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RAMIK
Ответ armageddon123456
Не склонен недооценивать соперников Лейкерс, но все таки вопрос витает в воздухе - вот что, ЧТО ГСВ будет делать с Дэвисом режима ПО? Который и Уиггинса и Грина с Луни на кулак намотает (естественно при условии нормального здоровья) и бумажкой разотрет. Томпсона вполне себе Вандербилт прихватит. То что Дед умеет в защиту - после сегодняшнего матча вопросов ни у кого не должно возникнуть (имеется в виду опека Грина и Дивинченцо)
А если у Карри и Клея полетит 3-ха? Против этого нет зашиты. А здоровье Дэвиса всегда будет стоять впереди всего. Опять же очень надеюсь что ЛАЛ пройдёт в финал,но сетка также очень сложная.
+5
-2
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Jerry Rodrogha
Ответ armageddon123456
Вообще рановато и в целом глупо рассуждать об этом. Победа конечно очень необходимая, и сыграно красиво, но впереди еще много работы, чтобы хотя бы выйти во 2 раунд, не говоря о финале конфы
Да вообще весело. ЛАЛ при плохой игре кое-как обыграли Миннесоту, игравшую ещё хуже. Получили идеальный матчап в первом раунде: команду без двух больших из-за травм, и как раз когда Морант скис. Был бы Адамс здоров, отлетели бы в четырёх.
Но нет, репутация Голливуда, все уже видят их далеко. Обыграйте хоть одну сильную команду, тогда поговорим.
+3
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armageddon123456
Ответ Александр Быстров
Люблю фанатов Лейкерс, одна победа, а уже думают как второй раунд пройдут))
А что, болельщики других команд таких рассуждений не ведут, только Лейкерс? Лейкерс хотя бы после победы рассуждают, а некоторые после поражений думают как будут с ЛАЛ или Мемфисом играть во 2 раунде (болельщики ГСВ, привет)
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Растислав Лупеко
Если Баркли дал прогноз в пользу кого-то то ему стоит играть более усердно
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
Случайно Хатимура может с локтя и Карри вмазать по капе))
Если кто-то "случайно" вмажет Леброну или Карри, он может "случайно" оказаться в Европе или на Тайване.
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Jerry Rodrogha
Ответ Олег Иванов
Ну, медведи-то должны собраться!Чего ради они всю регулярку неплохо отыграли, чтобы затем в по развалиться?!
Травмы. В регулярке другая фактически команда была
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Mr.BadGuy
Ответ Александр Быстров
Люблю фанатов Лейкерс, одна победа, а уже думают как второй раунд пройдут))
Вообще то фанаты Лейкерс уже думают о большом финале с Бостоном
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Максим Тестов
Хорошо стелит
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RAMIK
Ответ Артём Альбрехт
Есть конечно такое. но не то чтобы они специально так делали. Счастливая случайность.
Вы считаете что действующие чемпионы это лёгкий путь? Ну да,ну да!
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Южанин78
Я уверен что Лейкерс не пройдут Сакраменто, если они встретятся.
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ДИКАНЬ
Повезло, что ДЭвис повреждение перед перерывом сразу получил, на 5 минут раньше и могли рывок пропустить посерьезнее
+1
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Олег Иванов
Ну, медведи-то должны собраться!Чего ради они всю регулярку неплохо отыграли, чтобы затем в по развалиться?!
+2
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armageddon123456
Ответ RAMIK
Вы считаете что действующие чемпионы это лёгкий путь? Ну да,ну да!
Не склонен недооценивать соперников Лейкерс, но все таки вопрос витает в воздухе - вот что, ЧТО ГСВ будет делать с Дэвисом режима ПО? Который и Уиггинса и Грина с Луни на кулак намотает (естественно при условии нормального здоровья) и бумажкой разотрет. Томпсона вполне себе Вандербилт прихватит. То что Дед умеет в защиту - после сегодняшнего матча вопросов ни у кого не должно возникнуть (имеется в виду опека Грина и Дивинченцо)
+5
-5
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Илья Петров
Ответ Xell
Это компенсация за Финикс 2021))
Финикс размотал бы ЛАЛок так то. И Дэвис не помог бы. А в этом ПО если хрустльнется опять, когда компенсация будет следующая? )))
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SaintDOG
спорное заявление, конечно
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Rodbert
На диком западе нет легких путей. Тот кто доживет до финала, будет сильно обескровлен, чем Бостон с удовольствием воспользуется.
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armageddon123456
Ответ Александр Быстров
Просто их больше, кричат громче
Кого больше? Больше чем фанатов ГСВ на ветке никого нет (кроме "тру", так и латентных, которые "не за ГСВ, но с детства за команды, которые играют с потенциальными соперниками ГСВ")
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