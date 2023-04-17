Чарльз Баркли: «У «Лейкерс» самый легкий путь в финал конференции»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» повезло с раскладом в плей-офф.
«Лейкерс» пробились в плей-офф через плей-ин, в случае победы над «Мемфисом» в первом раунде во втором «озерники» сойдутся с победителем пары «Сакраменто» – «Голден Стэйт».
«Просто посмотрите, у «Лейкерс» самый легкий путь в финал конференции. Вот увидите, потому что они в итоге туда пройдут.
Уж лучше сыграть дома в плей-ин с плохой командой, а потому получить такую сетку. Спросите у «Лейкерс», что они думают.
Самый сложный путь у «Клипперс», их соперники – «Финикс» и «Денвер», – заявил Баркли.
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Финикс и Денвер это считай, как два финала НБА.А ведь это даже не финал конфы...
Но нет, репутация Голливуда, все уже видят их далеко. Обыграйте хоть одну сильную команду, тогда поговорим.