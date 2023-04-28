Девон Акун-Перселл: «Мы все в «Локо» понимаем, к какой цели движемся»

Лидер «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от шестого матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с (3-2).

«Надо не забывать, что это плей-офф. Помнить, что прошлый матч – все, закончился, конец. Следующий начнется со счета 0:0. Рано расслабляться.

Атмосфера в команде в полном порядке. На атмосферу невозможно было жаловаться и по ходу регулярного сезона, а по ходу плей-офф мы еще больше сплотились. Мы все понимаем, к какой цели движемся.

Преображение по ходу сезона? Мы находимся на одной странице некоей истории. Мы все хотим побеждать. У нас есть четко определенная цель. Первым шагом на пути к этой цели стала победа в четвертьфинале. Теперь мы во втором раунде, надо пройти его. Так что мы все работаем на результат.

Все молодцы. Хороший шаг вперед в игре на обеих сторонах площадки сделал каждый в « » – я говорю это абсолютно серьезно», – сказал Девон Акун-Перселл.

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