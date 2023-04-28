Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в 6-м матче серии
В пятницу, 28 апреля, краснодарский «Локомотив-Кубань» примет московский ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Что ж, посмотрим как сегодня справятся со всем этим напряжением.
Красивой игры и без травм двум командам !