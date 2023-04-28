Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в 6-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 28 апреля, краснодарский «Локомотив-Кубань» примет московский ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Шестой матч

Локомотив-Кубань – ЦСКА
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Кирилл
В последний раз ЦСКА был в такой же ситуации на грани не выхода в следующий этап плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне 12/13, когда играл в 1/4 финала против … Локомотива-Кубань )
Что ж, посмотрим как сегодня справятся со всем этим напряжением.

Красивой игры и без травм двум командам !
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