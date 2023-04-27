Эмил Райкович: «Мы в ситуации, когда отступать некуда»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда должна показать свою лучшую игру в завтрашнем 6-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (2-3).

«Мы в ситуации, когда отступать некуда.

Нужно показать нашу лучшую игру даже при всех проблемах и травмах, которые есть. Мы должны выйти на площадку сильными и сплоченными, придерживаться плана на игру и победить», – сказал Райкович.

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