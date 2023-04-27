Никола Милутинов полетел с ЦСКА на 6-й матч против «Локомотива-Кубань»

Теги травмы ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Центровой ЦСКА Никола Милутинов полетел с командой в Краснодар на 6-й матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (2-3), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Тем не менее участие MVP нынешнего сезона в матче по-прежнему маловероятно.

Сербский бигмен пропустил три последние встречи серии из-за травмы правого голеностопного сустава.

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