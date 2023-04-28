Александер Секулич: «Сейчас все в «Локо» настроены побыстрее добыть четвертую победу»

Главный тренер « ива-Кубань» Александер Секулич оценил расклад сил перед шестым матчем серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с (3-2).

«Вот уже несколько недель мы находимся в своего рода пузыре – вместе путешествуем, тренируемся, играем. Мне кажется, сейчас все в «Локо» настроены побыстрее выиграть четвертый матч, чтобы выйти в финал и заняться подготовкой к играм уже на новом уровне.

Достаточно ли команда отдохнула? Увидим сегодня вечером. По нашим расчетам, времени хватает в самый раз. Наш медицинский штаб проделывает прекрасную работу, и по всем показателям мы должны быть готовы на 100 процентов.

Изменения от ЦСКА? Тут мы можем только предполагать. К некоторым вещам мы готовимся. Но если они поменяют что-то радикально, то будем смотреть уже по ходу матча и стараться быстро найти этому адекватный ответ.

Мы надеемся на полные трибуны. Нам очень поможет максимально громкая поддержка трибун «Баскет-Холла», как это уже было, например, в третьем матче полуфинальной серии», – сказал Секулич.

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