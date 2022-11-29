Паоло Банкеро: «Все говорят о Вембаньяме, но Бол — это чудо природы»

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Новичок «Орландо» Паоло Банкеро выразил восхищение игрой своего партнера по команде Бола Бола.

«Все говорят об этом чуваке Викторе из Франции. Я не сравниваю их, но у Бола рост 218 сантиметров, он бросает трехочковые, разводит, раздает передачи и делает блок-шоты. У меня ощущение, будто люди забывают о нем, но Бол — это чудо природы.

Я не думаю, что он кого-то удивил в этом сезоне. Его очень расхваливали еще после окончания школы. Потом он доминировал в университете. Он был способным всю жизнь. Я понял это, как только вышел с ним на площадку этим летом.

Не понимаю, почему этот парень не играл раньше. Он невероятно талантлив. Он двигается как атакующий защитник ростом два метра. Это потрясающе», – сказал Банкеро.

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