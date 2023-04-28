Джейсон Тейтум: «Хочу извиниться перед Джанет Джексон за перенос ее концерта»

Теги светская хроника Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над «Бостоном» в пятом матче серии первого раунда плей-офф.

«Селтикс» закрыли серию в четверг в шестой игре. Лидер команды Джейсон Тейтум после сирены принес извинения знаменитой певице.

«Хочу извиниться перед легендарной Джанет Джексон за перенос ее концерта. Мы должны были завершать серию в Бостоне. Ей пришлось перенести шоу. Надеюсь, она это услышит. Я приношу извинения», – сказал Тейтум.

Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время шестого матча.

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5 комментариев

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Валерий Королёв
Хорош!
Но дальше надо пособраннее быть
+12
0
+12
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Mr.BadGuy
В атланте верят в команду ничего не скажешь
+11
-1
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xamer 9
Просто Джейсон хочет халявный билет на концерт, которые перенесли на сегодня.
+3
0
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