Джейсон Тейтум: «Хочу извиниться перед Джанет Джексон за перенос ее концерта»
Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над «Бостоном» в пятом матче серии первого раунда плей-офф.
«Селтикс» закрыли серию в четверг в шестой игре. Лидер команды Джейсон Тейтум после сирены принес извинения знаменитой певице.
«Хочу извиниться перед легендарной Джанет Джексон за перенос ее концерта. Мы должны были завершать серию в Бостоне. Ей пришлось перенести шоу. Надеюсь, она это услышит. Я приношу извинения», – сказал Тейтум.
Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время шестого матча.
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Но дальше надо пособраннее быть