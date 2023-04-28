Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над « » в пятом матче серии первого раунда плей-офф.

«Селтикс» закрыли серию в четверг в шестой игре. Лидер команды после сирены принес извинения знаменитой певице.

«Хочу извиниться перед легендарной Джанет Джексон за перенос ее концерта. Мы должны были завершать серию в Бостоне. Ей пришлось перенести шоу. Надеюсь, она это услышит. Я приношу извинения», – сказал Тейтум.

Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время шестого матча.

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