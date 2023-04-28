Эл Хорфорд: «Обсуждали в команде, что необходимо играть до самого конца»

Теги Бостон Атланта НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд рассказал о настрое, с которым команда вышла на шестой матч против «Атланты» (128:120, 4-2).

«Мы обсуждали этот момент, что необходимо играть до самого конца и дожимать соперника.

В предыдущем матче мы по большей части чувствовали себя хорошо и все контролировали. Понимали, как важно было завершить серию сейчас, не затягивать», – сказал Хорфорд.

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