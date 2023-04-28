Эл Хорфорд: «Обсуждали в команде, что необходимо играть до самого конца»

Центровой « » рассказал о настрое, с которым команда вышла на шестой матч против «Атланты» (128:120, 4-2).

«Мы обсуждали этот момент, что необходимо играть до самого конца и дожимать соперника.

В предыдущем матче мы по большей части чувствовали себя хорошо и все контролировали. Понимали, как важно было завершить серию сейчас, не затягивать», – сказал Хорфорд.

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах