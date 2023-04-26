Руководству арены «Хоукс» пришлось перенести концерт Джанет Джексон, который был запланирован на время 6-го матча

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Баскетбол

Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над «Бостоном» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (119:117, 2-3).

Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время 6-го матча.

В итоге матч пройдет на «Стэйт Фарм-арене» по расписанию, в четверг, 27 апреля. Концерт перенесен на пятницу.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raumique
То есть они не верили, что дотянут до 6 матча и поставили концерт? Мощно))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Так и норм, нафига концерт в четверг? Пятница самое то)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Сприкут
Ответ Raumique
То есть они не верили, что дотянут до 6 матча и поставили концерт? Мощно))
Даты турне были определены ещё в декабре (это можно проверить в запрещенных в РФ соцсетях). Перенос концертов, выставок, родео и так далее во время плей-офф - в общем-то, регулярное дело.

А когда-то, наоборот, матчи НБА на другую площадку переносили, если регулярная арена была уже кем-то забронирована. Даже финалы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mit_Sam
Концерт Михаила Боярского отменяется в связи с неожиданной победой Зенита
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Организаторы концерта - вот кто реально страдал после решающего попадания Янга.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demx
Обалдеть, не знал, что она все еще выступает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uzbad
Даже не понятно, что удивительнее - то что у Атланты против Бостона 6 матч или то, что Джанет до сих пор такие залы собирает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Smith
Ответ Raumique
То есть они не верили, что дотянут до 6 матча и поставили концерт? Мощно))
Ну а что? Это бизнес. Исходят не из фантазий, а реальных шансов. Возникла необходимость - перенесли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RayRay
Так могут и до 7 матча дотянуть, как в 2008 году в первом раунде )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Джанет Джексон не рассчитывает на Атланту и в 6 матче, сообщает ESPN.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
а в итоге в финале мы увидим 7 матчевую рубку атланта-сакраменто
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Губайдуллин
Ответ Лиллард унижатель!
В пятницу есть дела поважнее чем на концерты сбитых летчиков ходить.
Джанет -сбитая летчица ровно настолько ) насколько Лиллард унижатель)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
старичок
Ответ Igbin
Организаторы концерта - вот кто реально страдал после решающего попадания Янга.
счёт ему выкатить?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Против грусти
Ответ Uzbad
Даже не понятно, что удивительнее - то что у Атланты против Бостона 6 матч или то, что Джанет до сих пор такие залы собирает.
Просто, Джастин Тимберлейк по-прежнему оголяет ей си.ську
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий