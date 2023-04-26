Руководству арены «Хоукс» пришлось перенести концерт Джанет Джексон, который был запланирован на время 6-го матча

Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над « » в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (119:117, 2-3).

Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время 6-го матча.

В итоге матч пройдет на «Стэйт Фарм-арене» по расписанию, в четверг, 27 апреля. Концерт перенесен на пятницу.

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