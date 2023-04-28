Трэй Янг: «Будущее за Снайдером. Он принесет Атланте титул»
Лидер «Атланты» Трэй Янг после вылета из плей-офф заявил, что у него большие ожидания от следующего сезона, который станет полноценным в клубе для главного тренера Куина Снайдера.
«Хоукс» в четверг уступили «Бостону» в шестом матче серии первого раунда со счетом 120:128, 2-4.
«Будущее за Снайдером. Верю в то, что он принесет Атланте титул», – заявил Янг.
Снайдер возглавил «Атланту» за 21 игру до завершения регулярного чемпионата.
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