Трэй Янг: «Будущее за Снайдером. Он принесет Атланте титул»

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Куин Снайдер Трэй Янг Баскетбол

Лидер «Атланты» Трэй Янг после вылета из плей-офф заявил, что у него большие ожидания от следующего сезона, который станет полноценным в клубе для главного тренера Куина Снайдера.

«Хоукс» в четверг уступили «Бостону» в шестом матче серии первого раунда со счетом 120:128, 2-4.

«Будущее за Снайдером. Верю в то, что он принесет Атланте титул», – заявил Янг.

Снайдер возглавил «Атланту» за 21 игру до завершения регулярного чемпионата.

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9 комментариев

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Stephan Carrypenko
Ну Янг уедет и начнут строить контендер
+7
-2
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Донован хозяин НБА
Если только украдёт у кого-то кубок и привезёт в Атланту
+6
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Алексей Никишин
Ответ Андрей Калашников
атланте сейчас далеко до титула, для начала надо стать просто контендером, а это большая работа (и не только для Снайдера). то что Трей бежит впереди паровоза и бросается громкими словами про титул, по-моему, говорит о том, что он незрелый лидер
Незрелый это точно. Он вроде после второго сезона прям требовал усиления состава говоря, что он уже прям готов тащит команду за гайками. Смешно такое читать было.
+5
-2
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BT
Какой последний титул в истории НБА можно назвать более-менее чисто "тренерским"? Так сразу на ум ничего не приходит. Даже у Фила Джексона были ого-го какие игроки. Так что Янгу придется выигрывать самому, увы.
+1
0
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Андрей Калашников
атланте сейчас далеко до титула, для начала надо стать просто контендером, а это большая работа (и не только для Снайдера). то что Трей бежит впереди паровоза и бросается громкими словами про титул, по-моему, говорит о том, что он незрелый лидер
+3
-3
0
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Daniel Fox
Угораю с комментаторов ниже. Челы опять Янга дизморалят. ОН ТРЕБОВАЛ УСИЛЕНИЯ И ВОТ НЕ ПОТАЩИЛ. Какое там усиление? Мюррей ? Сколько раз он выходил в плейофф? Cколько раз он тащил на себе хоть одну серию? По сути второй звезды там и нет то особо. Я бы понимал , если ему выбили Дэвиса , Джорджа или хотя бы Ирвинга (защита вышла из чата). А ролевики? Капела (вышел из прайма) , Богданович (стреляет время от времени) . Про вингов вроде Хантера и Коллинза вообще молчу , там уровень принятий решений на уровне школьного баскетбола. Кому там его и куда выводить? Сколько игроков из их ростера стабильно играли в плове. Тут проблема в отсутствии опыта и второй звезды вот и все
+1
-1
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Rodbert
Ответ BT
Какой последний титул в истории НБА можно назвать более-менее чисто "тренерским"? Так сразу на ум ничего не приходит. Даже у Фила Джексона были ого-го какие игроки. Так что Янгу придется выигрывать самому, увы.
Торонто. Кливленд. Не?
0
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Epicman
Ответ Daniel Fox
Угораю с комментаторов ниже. Челы опять Янга дизморалят. ОН ТРЕБОВАЛ УСИЛЕНИЯ И ВОТ НЕ ПОТАЩИЛ. Какое там усиление? Мюррей ? Сколько раз он выходил в плейофф? Cколько раз он тащил на себе хоть одну серию? По сути второй звезды там и нет то особо. Я бы понимал , если ему выбили Дэвиса , Джорджа или хотя бы Ирвинга (защита вышла из чата). А ролевики? Капела (вышел из прайма) , Богданович (стреляет время от времени) . Про вингов вроде Хантера и Коллинза вообще молчу , там уровень принятий решений на уровне школьного баскетбола. Кому там его и куда выводить? Сколько игроков из их ростера стабильно играли в плове. Тут проблема в отсутствии опыта и второй звезды вот и все
да там и первой звезды нет.
0
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