Трэй Янг: «Будущее за Снайдером. Он принесет Атланте титул»

Лидер «Атланты» после вылета из плей-офф заявил, что у него большие ожидания от следующего сезона, который станет полноценным в клубе для главного тренера .

«Хоукс» в четверг уступили « » в шестом матче серии первого раунда со счетом 120:128, 2-4.

«Будущее за Снайдером. Верю в то, что он принесет Атланте титул», – заявил Янг.

Снайдер возглавил «Атланту» за 21 игру до завершения регулярного чемпионата.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую