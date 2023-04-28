Трэй Янг обошел Оскара Робертсона по матчам с 30 очками и 10 передачами в плей-офф в возрасте до 25 лет

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Оскар Робертсон Трэй Янг Баскетбол

Лидер «Атланты» Трэй Янг набрал 30 очков и 10 передач в шестом матче серии с «Бостоном» (120:128, 2-4).

На счету 24-летнего Янга теперь семь матчей с 30+ очками и 10+ передачами в плей-офф.

Янг обошел легенду НБА Оскара Робертсона по матчам с как минимум 30 очками и 10 передачами в плей-офф в возрасте до 25 лет, выйдя на 1-е место в истории лиги.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Будет смешно если сравняется ещё с кирпичами рвб
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