Лидер «Атланты» набрал 30 очков и 10 передач в шестом матче серии с « » (120:128, 2-4).

На счету 24-летнего Янга теперь семь матчей с 30+ очками и 10+ передачами в плей-офф.

Янг обошел легенду НБА Оскара Робертсона по матчам с как минимум 30 очками и 10 передачами в плей-офф в возрасте до 25 лет, выйдя на 1-е место в истории лиги.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую