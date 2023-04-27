Кевин Пантер – MVP первых матчей плей-офф Евролиги

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Атакующий защитник «Партизана» Кевин Пантер признан MVP первых матчей серий плей-офф Евролиги.

Американец помог белградской команде одержать гостевую победу над «Реалом» (89:87) и повести 1-0 в серии.

Пантер забросил победный трехочковый за 0,4 секунды до конца и завершил встречу с 26 очками. Защитник реализовал 5 из 8 из-за дуги и 9 из 9 с линии штрафных, а также сделал 6 передач.

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