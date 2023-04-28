Дуэйн Уэйд о «Решении»: «Леброн Джеймс не был уверен на 1000 процентов. Он нервничал»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд признался, что не знал, что Леброн Джеймс объявит о переходе из «Кавальерс» в «Хит» во время знаменитого «Решения» в 2010 году.

«Не думаю, что Леброн был уверен на 1000 процентов. Вы видели его? Он нервничал, мы все нервничали.

И причина, по которой я должен был смотреть это шоу, как и все остальные, заключалась в том, что Брон сохранял абсолютное молчание. От него ничего не было слышно три дня», – рассказал Уэйд.

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3 комментария

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Catch22
Ответ MVG
и как бы то ни было, эти 4 года в майами - самые скучные годы в карьере Джеймса для обычного зрителя)
имхо. Но я от тех Heatles кайфовал. В особенности когда они замахнулись на стрик из побед. Тогда еще не была эра трехочковых, было много быстрых контратак и бросков в краске. Последний год в Кавс + 4 года в хит и 2 года в кавс после были для меня самыми интересными
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Лиллард унижатель!
Ответ MVG
и как бы то ни было, эти 4 года в майами - самые скучные годы в карьере Джеймса для обычного зрителя)
До сих пор смешно с флопов Леброна в те годы. https://www.youtube.com/watch?v=dbHyUHNw5o4
+1
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MVG
и как бы то ни было, эти 4 года в майами - самые скучные годы в карьере Джеймса для обычного зрителя)
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