Дуэйн Уэйд о «Решении»: «Леброн Джеймс не был уверен на 1000 процентов. Он нервничал»

Легенда « » признался, что не знал, что объявит о переходе из «Кавальерс» в «Хит» во время знаменитого «Решения» в 2010 году.

«Не думаю, что Леброн был уверен на 1000 процентов. Вы видели его? Он нервничал, мы все нервничали.

И причина, по которой я должен был смотреть это шоу, как и все остальные, заключалась в том, что Брон сохранял абсолютное молчание. От него ничего не было слышно три дня», – рассказал Уэйд.

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