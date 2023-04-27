«Мою семью там не примут, и она не будет чувствовать себя в безопасности». Дуэйн Уэйд покинул Флориду после принятия мер, ограничивающих пропаганду ЛГБТ
Бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал, почему его семье пришлось покинуть штат Флорида, в котором баскетболист провел большую часть своей карьеры.
«Я должен принимать решения для своей семьи, а не только личные, индивидуальные решения. Очевидно, что налоговая ситуация в штате прекрасна. То, что в штате есть округ, названный в мою честь – это здорово. Но мою семью там не примут, и она не будет чувствовать себя в безопасности. И это одна из причин, почему я более там не живу», – сказал Уэйд в интервью Рамоне Шелберн.
У игрока растет 15-летняя дочь трансгендер, Зайя Уэйд.
Губернатор Флориды Рон Де Сантис – республиканец. Недавно он утвердил закон, запрещающий школьные классы по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности для детей всех возрастов.
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Правильно Маск сказал недавно - родителей, которые позволяют детям делать операции по смену пола до совершеннолетия, нужно сажать на пожизненный срок. И докторов, которые эти операции проводят, тоже.
К 21 году уже самостоятельной жизнью пожить могут успеть, отдельно от родителей, в тех же общагах/кампусах хотя бы. Уже какой-то опыт, уже более сформированное мировоззрение и мировосприятие
наш кандидат
При этом именно тогда я ощущал себя лучше всего) Наверняка, это кое-что говорит и обо мне нынешнем, и скорее всего, ничего хорошего)
комми это несколько про другое.