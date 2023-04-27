«Мою семью там не примут, и она не будет чувствовать себя в безопасности». Дуэйн Уэйд покинул Флориду после принятия мер, ограничивающих пропаганду ЛГБТ

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА ЛГБТ Политика Баскетбол

Бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал, почему его семье пришлось покинуть штат Флорида, в котором баскетболист провел большую часть своей карьеры.

«Я должен принимать решения для своей семьи, а не только личные, индивидуальные решения. Очевидно, что налоговая ситуация в штате прекрасна. То, что в штате есть округ, названный в мою честь – это здорово. Но мою семью там не примут, и она не будет чувствовать себя в безопасности. И это одна из причин, почему я более там не живу», – сказал Уэйд в интервью Рамоне Шелберн.

У игрока растет 15-летняя дочь трансгендер, Зайя Уэйд.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис – республиканец. Недавно он утвердил закон, запрещающий школьные классы по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности для детей всех возрастов.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Рон Десантис 2024!
Правильно Маск сказал недавно - родителей, которые позволяют детям делать операции по смену пола до совершеннолетия, нужно сажать на пожизненный срок. И докторов, которые эти операции проводят, тоже.
+47
-7
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
Хороший закон в штате
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
Когда-нибудь они поймут, что не зря несовершеннолетним присваивается статус ограниченно дееспособные и они не отдают полностью отчёт своих действий из-за гормонов и развития как личность.... И пропаганда подобная в школах это плохо... В 20 может он передумает а пришить уже нельзя..... С 18 лет делают пусть что хотят...... А так подросток совершит преступление и ему большой срок дают и начинают орать "Он же ещё ребёнок! ".
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Дочь трансгендер... Мир сошел с ума...
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Ильясов
Ответ Consistency
Рон Десантис 2024! Правильно Маск сказал недавно - родителей, которые позволяют детям делать операции по смену пола до совершеннолетия, нужно сажать на пожизненный срок. И докторов, которые эти операции проводят, тоже.
скорее пойдут связкой с Трампом.. один Президент, второй вице ИМХО
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maski
Ответ Archer_Great
Вообще, строго говоря, надо как с крепким алкоголем сделать ограничение до 21 года, ибо 18 лет - это еще далеко не сформировавшаяся личность. Некоторые не знают даже, чем заниматься в дальнейшем, куда поступать, например, а уж о таких глобальных вещах и вовсе серьезно задумываться - ну куда) К 21 году уже самостоятельной жизнью пожить могут успеть, отдельно от родителей, в тех же общагах/кампусах хотя бы. Уже какой-то опыт, уже более сформированное мировоззрение и мировосприятие
некоторые и в 40 не знают, чем заниматься
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ Дмитрий Валерьевич
Когда-нибудь они поймут, что не зря несовершеннолетним присваивается статус ограниченно дееспособные и они не отдают полностью отчёт своих действий из-за гормонов и развития как личность.... И пропаганда подобная в школах это плохо... В 20 может он передумает а пришить уже нельзя..... С 18 лет делают пусть что хотят...... А так подросток совершит преступление и ему большой срок дают и начинают орать "Он же ещё ребёнок! ".
Вообще, строго говоря, надо как с крепким алкоголем сделать ограничение до 21 года, ибо 18 лет - это еще далеко не сформировавшаяся личность. Некоторые не знают даже, чем заниматься в дальнейшем, куда поступать, например, а уж о таких глобальных вещах и вовсе серьезно задумываться - ну куда)
К 21 году уже самостоятельной жизнью пожить могут успеть, отдельно от родителей, в тех же общагах/кампусах хотя бы. Уже какой-то опыт, уже более сформированное мировоззрение и мировосприятие
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
за рона!
наш кандидат
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
В Калифорнию?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den_94
А что это за закон такой в Светочи Демократии? Неужто там принимают законы как в Тёмном Мордере? или это другое?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амен
Ответ quznez
путаешь с либерал демократами, они за гендерную муйню. комми это несколько про другое.
В США комми в основном как раз то самое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Нуякшин
В одной команде с Брони уже не сыграть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anttii
Я просто напомню, что эксперимент Джона Мани, создателя термина «гендерная идентичность», когда он взял двух близнецов, одному из них во младенчестве провёл гормональную терапию и выращивал его как женщину, закончился самоубийствами этих близнецов до 40 лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ Maski
некоторые и в 40 не знают, чем заниматься
ну, к сорока годам это все-таки осознанный выбор - пинать балду и не знать, че делать) а в 18 вчерашние школьники еще слушают маму-папу, куда им лучше направить свою энергию:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Archer_Great
Вообще, строго говоря, надо как с крепким алкоголем сделать ограничение до 21 года, ибо 18 лет - это еще далеко не сформировавшаяся личность. Некоторые не знают даже, чем заниматься в дальнейшем, куда поступать, например, а уж о таких глобальных вещах и вовсе серьезно задумываться - ну куда) К 21 году уже самостоятельной жизнью пожить могут успеть, отдельно от родителей, в тех же общагах/кампусах хотя бы. Уже какой-то опыт, уже более сформированное мировоззрение и мировосприятие
Вот всё вроде верно говоришь, согласен, но лично я в 21-23 был наиболее отбитым собой. Юношеские спесь и цинизм примялись жизненным опытом, я как бы присмирел, вроде как помудрев, но на самом деле, на этом бульоне я стал лишь ещё более самообольщённым, "бессмертным" дурнем. К счастью, ещё и невероятно везучим, потому только не сдох, не сел, не покалечился.
При этом именно тогда я ощущал себя лучше всего) Наверняка, это кое-что говорит и обо мне нынешнем, и скорее всего, ничего хорошего)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ SSerh
Дуэйн Уэйд и его семейка - леваки-коммунисты, такие как он развалят сша. Благо их еще только половина населения страны, несмотря на оголтелую пропаганду 90% левацких сми
путаешь с либерал демократами, они за гендерную муйню.
комми это несколько про другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий