«Мы выскочили из клуба. Там куча мотоциклов – и Майкл Джордан сидит». Дуэйн Уэйд поделился историей своей первой встречи с легендой «Чикаго»

Бывший игрок НБА Дуэйн Уэйд поделился историей своей первой встречи с 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Уэйд рассказал, что встреча с Джорданом произошла на вечеринке после драфта 2003 года, когда он и его двоюродный брат Антуан праздновали в ночном клубе.

Антуан сказал Уэйду, что Джордан сидит на мотоцикле на улице у входа в клуб, на что баскетболист « » подумал, что его разыгрывают.

«Мы выскочили из клуба. Там куча мотоциклов – и Майкл Джордан сидит. Это было похоже на встречу с призраком. Я подбежал к нему. А он сказал: «Я просто хотел прийти и поддержать тебя». Поздравил с попаданием в НБА и все такое. Это была моя первая встреча с Майклом Джорданом», – сказал Уэйд в интервью Рэйчел Николс.

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