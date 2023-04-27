«Мы выскочили из клуба. Там куча мотоциклов – и Майкл Джордан сидит». Дуэйн Уэйд поделился историей своей первой встречи с легендой «Чикаго»

Теги Майкл Джордан Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуэйн Уэйд поделился историей своей первой встречи с 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Уэйд рассказал, что встреча с Джорданом произошла на вечеринке после драфта 2003 года, когда он и его двоюродный брат Антуан праздновали в ночном клубе.

Антуан сказал Уэйду, что Джордан сидит на мотоцикле на улице у входа в клуб, на что баскетболист «Майами» подумал, что его разыгрывают.

«Мы выскочили из клуба. Там куча мотоциклов – и Майкл Джордан сидит. Это было похоже на встречу с призраком. Я подбежал к нему. А он сказал: «Я просто хотел прийти и поддержать тебя». Поздравил с попаданием в НБА и все такое. Это была моя первая встреча с Майклом Джорданом», – сказал Уэйд в интервью Рэйчел Николс.

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3 комментария

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jonnysilverhand01
Джордан легендарный конечно, что тут скажешь
+6
0
+6
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Дмитрий
Ответ jonnysilverhand01
Джордан легендарный конечно, что тут скажешь
Гоат оф за гоатс ол оува за уорлд оф ол таймс
+3
-2
+1
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