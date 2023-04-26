Дмитрий Узинский: «Тренер в каждой паузе напоминал о необходимости держать концентрацию»

Капитан «Локомотива-Кубань» рассказал, за счет чего команде удалось одержать победу над ЦСКА в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (85:68, 3-2).

«Старались не расслабляться, тренер нам в каждой паузе напоминал о необходимости держать концентрацию. Знали, что если ЦСКА начнет попадать и почувствует игру, то их будет очень сложно остановить. Поэтому старались все держать под контролем. В какой-то момент было особенно сложно, но нам удалось совладать с ситуацией.

Никакой расслабленности нет, наоборот — концентрация еще сильнее. Нам осталось сделать последний шаг, самый сложный. Будем предельно собраны, постараемся победить дома, порадовать наших болельщиков», — сказал Узинский.

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