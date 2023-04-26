Станислав Еремин: «Не узнаю ЦСКА. Я в шоке от игры армейцев»

Теги ЦСКА Станислав Еремин Алексей Швед Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил, что не узнает ЦСКА, но столичная команда еще может отыграться в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (2-3).

«Я полностью не узнаю ЦСКА, это не ЦСКА, у них немотивированная команда. Я в шоке от игры армейцев.

Можно порадоваться за «Локомотив-Кубань», что удалось создать хорошую команду и выдержать баланс между иностранными и местными игроками. Интересно играют между свободной и комбинационной игрой, видно, что психологический климат в команде хороший. Я радуюсь, как играют российские игроки, у железнодорожников хороший шанс. Что-то экстраординарное ЦСКА нужно сделать, чтобы вернуться в игру.

Не думаю, что потеря Милутинова у армейцев настолько сказалась, что они перестали играть. Он доминирующий центровой, игра была выстроена через него, хорошая связка со Шведом, но есть кому заменить его.

Возвращение Шведа повлияло не в лучшую сторону, он долго отсутствовал, и в это время ЦСКА поймал свою игру, а он сейчас не в той форме, в которой должен быть. Часто берет игру на себя, пока не получается, и идет дисбаланс между командной и индивидуальной игрой, сказывается на других игроках тоже. Не вижу у команды желание сыграть на победу.

Конечно, ЦСКА может еще отыграться, есть сильные игроки и тренер опытный. Они не потеряли свои шансы, но им будет очень трудно», — сказал Еремин.

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