Девин Букер – 1-й игрок в истории НБА, набравший 45+ очков и 10+ передач в решающем матче серии

Атакующий защитник «Финикса» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45+ очков и сделал 10+ передач в матче, в котором его команда оформила победу в серии плей-офф.

Букер стал самым результативным игроком пятого матча серии первого раунда плей-офф против « » (136:130, 4-1). Защитник набрал 47 очков при 19 из 27 с игры, а также сделал 10 передач, 8 подборов и 2 перехвата.

Кроме того, Букер обошел легендарного по количеству матчей плей-офф с 30+ очками (17). Это рекорд в истории « ».

В третьей четверти встречи Букер записал на свой счет 25 очков. Только одному игроку за последние 25 удалось набрать больше очков за одну четверть матча плей-офф – (26 очков, 2001 год).

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