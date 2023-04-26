Девин Букер – 1-й игрок в истории НБА, набравший 45+ очков и 10+ передач в решающем матче серии

Теги Аллен Айверсон Клипперс Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45+ очков и сделал 10+ передач в матче, в котором его команда оформила победу в серии плей-офф.

Букер стал самым результативным игроком пятого матча серии первого раунда плей-офф против «Клипперс» (136:130, 4-1). Защитник набрал 47 очков при 19 из 27 с игры, а также сделал 10 передач, 8 подборов и 2 перехвата.

Кроме того, Букер обошел легендарного Чарльза Баркли по количеству матчей плей-офф с 30+ очками (17). Это рекорд в истории «Финикса».

В третьей четверти встречи Букер записал на свой счет 25 очков. Только одному игроку за последние 25 удалось набрать больше очков за одну четверть матча плей-офф – Аллену Айверсону (26 очков, 2001 год).

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6 комментариев

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victorvictorovich
Ответ paganism
Букер нормальный парень, у меня была серия где под 80% трех летело, я уже самостоятельно мазать хотел, бросал и с центра и с закрытыми глазами! Все залетало.
Когда ты поймёшь, что ты не смешной?
+5
-1
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Андрей 13
Так он и МВП финала у Дюранта заберет...
+2
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Додик Аксель
Девин очень хорош в серии ПО, результативен, агрессивен и ведёт за собой команду как настоящий лидер.
+1
0
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Алексааандр
что только не придумают НБА, для создания очередного инфоповода. и это я не пытаюсь принизить игру Букера, он красавчик
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kondratiy
"В завершающем матче серии"
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