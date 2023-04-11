Бриттни Грайнер пишет мемуары о проведенном в российской тюрьме времени

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Баскетбол

Осужденная в России за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что пишет мемуары.

Центровая екатеринбургского УГМК была арестована в прошлом году в московском аэропорту и провела в тюрьме почти 10 месяцев.

«Тот февральский день стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я теперь готова поделиться.

Основная причина, по которой я вернулась тогда в Россию, заключалась в том, что я хотела, чтобы моя жена, семья и партнеры по команде гордились мной. После невероятно сложных 10 месяцев за решеткой я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна за поддержку людей со всего мира», – сказала Грайнер.

Выход книги запланирован на весну 2024 года.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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29 комментариев

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Andrey Fiver
Ответ Борис _____
Эээээ... Она слабоумная, что ли? Как может человек не понимать, что в разных странах могут быть разные законы в отношении наркотических средств? Из Амстердама многие туристы "бессознательно" везут траву в РФ?
Не знаю насчёт её интеллекта, но слабоумием попахивает у тех, кто считает соразмерным наказанием эту показательную порку, а также в целом законодательство, терпимое к домашнему насилию, зато очень хорошо помогающее зарабатывать палки на таможне.
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a2wai
Лучше бы чем-нибудь полезным занялась.
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sprmn
Ответ Andrey Fiver
Сознательно? Методички не обновили ещё?
Понятно что там был политический момент, но очевидно что с наркотой в аэропорту ну никак нельзя быть. Это просто сверх разгильдяйство.
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Syndycate
- Это место меняет людей
- Да? Как сильно?
- Раньше я была белой)
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ahma007
вилкой в глаз или... ой стоп, забыл:)
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Bolvan
Вечерок в хату 😂😂😂 сорян не удержался
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cm9x4
А вот и поЧИТАТЕЛИ таланта сбежались. И нахваливают и нахваливают. Прямо жить без нее не могут.
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Yakub25
У Кокорина к ней вопросов нет!
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Борис _____
Ответ Andrey Fiver
Сознательно? Методички не обновили ещё?
Эээээ... Она слабоумная, что ли? Как может человек не понимать, что в разных странах могут быть разные законы в отношении наркотических средств? Из Амстердама многие туристы "бессознательно" везут траву в РФ?
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Daniel Plainview
изи бабки, ожидаемо
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Антуан Гризманн
Ну это золотая жила, грех не заработать))
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AIBOLIT66
чтобы моя жена, семья и партнеры по команде гордились мной. После невероятно
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ну, чё...мужик!
РС. Вот...п(нехорошие люди)! Какая жена? 5Какой муж??
Родитель номер один и родитель номер два....
И нечего тут примазываться....мимикрировать под обычную семью...
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Verhovn
Блатная романтика с ЛГБТ уклоном. Эта книга просто обречена на успех в Америке 😄
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Болельщик Дима
"Редиска - нехороший человек..." и так далее по тексту )))
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Andrey Fiver
Всем, кто стебёт её, ориентацию, и пишет про "Азазаза, законы надо соблюдать", очень желаю случайно посидеть в СИЗО годик на общих условиях без внимания прессы
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lightrip
Даже лишив свободы, Россия дает человеку эволюционный скачок
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Andrey Fiver
Ответ MatrosBabay
Про то, что она сознательно нарушила закон другой страны будет хоть слово?)
Сознательно? Методички не обновили ещё?
+11
-8
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a-fon
"Один день из жизни Бриттни Иветтовны"
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Джанлука Нальюка
Ответ MatrosBabay
Про то, что она сознательно нарушила закон другой страны будет хоть слово?)
Ой, хватит этого морализаторства.
+10
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Виктор Ш.
А потом будет лгбт-драма экранизирована, Оскар получит, максимальные дивиденды соберет
+2
-2
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ivanzhu90
Американцы конечно красавцы, что на всем умеют деньги делать, пользуется моментом. В данном случае все же скорее "пишет".
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Геннадий Тёкин
Нобелевская премия по литературе у неё в кармане.
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GregWS
Солженицын, Шаламов, ........Грайнер - ну какая жизнь такие и писатели.
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шампион
По мнению Кокорина, Бритни теперь настоящий мужик.
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molot p
пролог: "у России есть только два союзника - швабра и бутылка"
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