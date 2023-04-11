Бриттни Грайнер пишет мемуары о проведенном в российской тюрьме времени

Осужденная в России за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что пишет мемуары.

Центровая екатеринбургского УГМК была арестована в прошлом году в московском аэропорту и провела в тюрьме почти 10 месяцев.

«Тот февральский день стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я теперь готова поделиться.

Основная причина, по которой я вернулась тогда в Россию, заключалась в том, что я хотела, чтобы моя жена, семья и партнеры по команде гордились мной. После невероятно сложных 10 месяцев за решеткой я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна за поддержку людей со всего мира», – сказала Грайнер.

Выход книги запланирован на весну 2024 года.

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