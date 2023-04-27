Яннис Адетокумбо: «Не думаю, что мы внесли правильные коррективы в защиту против Батлера»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что команда не внесла правильные коррективы в защиту против лидера «Майами» Джимми Батлера.

«Нам нужно было чаще использовать против Батлера дабл-тим, стараться заставлять его отдавать передачи. Возможно, стоило иногда размениваться, давать Дрю Холидэю передохнуть.

Не думаю, что мы внесли правильные коррективы в защиту против него. Мы могли внести больше коррективов», – сказал Адетокумбо.

В среду «Бакс» проиграли «Хит» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (126:128 ОТ, 1-4) и завершили выступления в этом сезоне.

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6 комментариев

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Антон Антнов
Убрал тренера, короче. У Бада ноль шансов.
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ɔculpa
"Больше коррективов")
Ген, внеси хотя бы одну)
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scorp19
За 4 игры так и не поняли. Ну и хрен с вами тогда, не заслуживаете быть чемпионами.
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Лужин
Кого они на Баттлера разменивать хотели? Дрю единственный нормальный персональщик, или сам Янис с лотеральной подвижностью как у жирафа хотел защитника поопекать?
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mastadon
Следующий сезон может быть последним для этого состава. Брук уже возрастной, Крис сыпится из-за травм и уже такую интенсивность не вывозит, да и железный Джру в плей-офф сдал
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Поникший Руй
Ответ Антон Антнов
Убрал тренера, короче. У Бада ноль шансов.
Он сам себя убрал, на таком уровне сотворить то, что произошло, немыслимо
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