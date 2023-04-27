Яннис Адетокумбо: «Не думаю, что мы внесли правильные коррективы в защиту против Батлера»

Форвард «Милуоки» заявил, что команда не внесла правильные коррективы в защиту против лидера « » Джимми Батлера.

«Нам нужно было чаще использовать против Батлера дабл-тим, стараться заставлять его отдавать передачи. Возможно, стоило иногда размениваться, давать Дрю Холидэю передохнуть.

Не думаю, что мы внесли правильные коррективы в защиту против него. Мы могли внести больше коррективов», – сказал Адетокумбо.

В среду «Бакс» проиграли «Хит» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (126:128 ОТ, 1-4) и завершили выступления в этом сезоне.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую