Джерико Симс перенес операцию на плече и пропустит остаток сезона

Теги травмы Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джерико Симс Баскетбол

Центровой «Нью-Йорка» Джерико Симс успешно перенес операцию по поводу разрыва суставной губы и сухожилия вращательной манжеты правого плеча.

24-летний игрок завершил свой второй сезон в лиге. На восстановление после операции потребуется пять месяцев. Ожидается, что Симс будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре.

«Нью-Йорк» выиграл у «Кливленда» в серии первого раунда плей-офф (4-1).

В нынешнем сезоне Симс провел за «Никс» 52 матча, набирая в среднем 3,4 очка и 4,7 подбора.

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2 комментария

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zizu120689
после его бездарных данков и хрен с ним)
+3
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+3
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salogiannis
Смотрите во всех кинотеатрах: "Космический данкер-2: Йерихоныч вылетает в трубу"
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