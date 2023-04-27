Джерико Симс перенес операцию на плече и пропустит остаток сезона

Центровой « » Джерико Симс успешно перенес операцию по поводу разрыва суставной губы и сухожилия вращательной манжеты правого плеча.

24-летний игрок завершил свой второй сезон в лиге. На восстановление после операции потребуется пять месяцев. Ожидается, что Симс будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре.

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В нынешнем сезоне Симс провел за «Никс» 52 матча, набирая в среднем 3,4 очка и 4,7 подбора.

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